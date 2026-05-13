NTTドコモは、メッセージサービス「RCS」の提供を2026年夏に開始すると発表した。2026年冬には、企業と個人がメッセージなどをやり取りできる「RCS公式アカウント」の提供を始める予定。

RCSは、ショートメッセージサービス（SMS）の後継サービス。電話番号だけで、テキストメッセージのほかにも写真や動画、スタンプといったコンテンツを送受信可能。音声メッセージやグループチャット機能などにも対応する。

利用料は無料で、申し込みやアカウント作成も不要。対応するメッセージアプリで利用できる。提供開始日や対象機種、アプリダウンロードなどの詳細は、NTTドコモのサービスサイトで今後案内される。

RCSは、携帯電話事業者の業界団体「GSM Association」（GSMA）で標準化された規格を採用したもの。送受信はモバイルデータ通信、またはWi-Fiで行われる。RCSと「＋メッセージ」間でやり取りする場合はSMSとして送信されるため、SMS送信料がかかり、画像や動画などは送受信できない。

「RCS利用拒否」の手続きも可能で、Webや電話、ドコモショップなどで6月1日に受け付けを開始する。

なお、ドコモ回線のMVNOについては、今後対応予定としている。