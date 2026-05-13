「こんな藤川監督の顔見たことない」育成→支配下“打てる捕手”のプロ初アーチ時の阪神ベンチシーンにファン注目「みんな、めっちゃ笑顔やんな」

嶋村はこれがプロ初アーチとなった（C）産経新聞社

阪神は5月12日に行われたヤクルトとの首位攻防第1ラウンドとなった試合を10ー0と大勝した。

試合では一発攻勢が光る中、若虎の豪快アーチにも注目が集まった。

2点をリードする7回二死一塁の好機に代打で登場した嶋村麟士朗はヤクルト5番手・廣澤優の外角直球をしっかり捉え、左翼席へ豪快に放り込んだ。

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打った嶋村は雄たけびをあげて、ダイヤモンドを一周。ベンチでは藤川球児監督が破顔一笑、成長を見守ってきた嶋村の記念すべきプロ初アーチにかたわらのコーチと喜びを分かち合うシーンが『DAZN』ベースボールXにも映し出された。

藤川監督以外にも先発の西勇輝、森下翔太、大山悠輔といった主力陣の顔にも笑顔がこぼれ、若虎の記念すべき一発をチーム全体で喜んでいる姿が中継でも映し出された。

これにはSNS上でも「球児監督、めちゃ喜んでるし」「藤川監督のあんな笑顔見たことない」「いいシーン」「チーム全体で喜んでいる」「みんな、めっちゃ笑顔やんな」「ベンチの笑顔がとても嬉しそう」と嶋村を迎えるベンチのナインの姿も反響を呼んでいる。