◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、１点リードの３回２死でこの試合初安打となる同点弾を浴びて追いつかれた。

直近４登板のうち、３試合で失点していた課題の初回は今季最速の９８・０マイル（約１５７・７キロ）をマークするなど３者凡退の好発進。先頭のイ・ジョンフ（李政厚）を右飛、アラエスを中飛に打ち取ると、シュミットからは空振り三振を奪った。

１回裏には先頭の大谷が右前安打を放つなど１死満塁のチャンスを作ると、スミスの右犠飛で大谷が生還し、先取点を奪った。１点のリードをもらった山本は、２回もディバースから見逃し三振を奪うなど３者凡退で抑えた。３回も２者連続三振を奪って簡単に２アウトを奪ったが、９番打者のハースにカウント１―１から甘く入ったカットボールを左翼席に運ばれて追いつかれた。

この日が８試合目の登板。試合前の時点で３勝２敗、防御率３・０９だった。前回登板の４日（同５日）の敵地・アストロズ戦では６回５安打３失点。打線の大量援護にも助けられて３勝目（２敗）をつかみ、試合後には「初回少し力みすぎたかなと思って、そこが一番難しいですけど、いろんなちょうどいい力感を探しながら、少しずつつかんでいきました。（援護は）もちろんすごく助かりました。初回から失点していたので、とにかく気を抜くことなく１イニングずつ集中して投げることを心がけました」と振り返っていた。

前日には佐々木朗希投手（２４）が登板するも６回途中３失点で降板。勝ち負けはつかず。チームは逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。この日は山本が登板し、あす１３日（同１４日）は大谷が先発予定。今季２度目の同一カードに日本人が３戦連続先発となる。