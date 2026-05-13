落語家の桂文珍（７７）が１３日、大阪市のなんばグランド花月（ＮＧＫ）で「吉例８８ 第四十四回桂文珍独演会」（８月８日、同所）の概要発表会見を行った。

毎年、８月８日にＮＧＫで独演会を開催している。４４回目は令和８年８月８日で「八」が並び「末広がりですやろ」と笑う。「４４年間休まずにやれたということに、自分でも驚いている。４４年間健康第一。それと年齢によって落語というのは、お届けの仕方が変わってくる。飽きずにやれたというところが、今日までこられたのかな。できれば８８歳まで少なくともやりたい。いま７７歳ですからね。もう少し。５５回目に（８８歳に）なれるのかな。元気な間は続けていきたい」と意欲を見せた。

春風亭小朝（７１）をゲストに迎え、トリは桂米朝さんから教わった「帯久」を演じる。大阪松竹座のさよなら公演でも上演された「星野屋」、ＡＩのロボットが寺の住職を務める新作落語の「ナム２アル２（ナムナムアルアル）」など“３本立て”を予定。文珍は「手間暇のかかる話で、キャリアを積まないと演じるのは難しい。米朝師匠の教えを受けてやらせていただいているネタ。やっとそういうネタができるような年齢にさしかかってきたのかなと思っている」と思いを語った。

文珍は「おかげさまでチケットが大変売れ行きが良くて、正直申しますと…あと１０枚くらいしかない。良くチケットも売れましたんで…これどう？」と、早くも「満員御礼」の垂れ幕を広げる。「大相撲を見てまして『これがええなぁ』と、マネジャーにがんばって作ってもらいました」と手応えを見せていた。