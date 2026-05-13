『魔女の宅急便』マジかよ！トンボは当時“今一番女の子にモテる少年”だった 意外なキャラ設定判明
映画『魔女の宅急便』が8日に日本テレビ「金曜ロードショー」で放送されたことを受け、金曜ロードショーの公式Xで、トンボのキャラクター設定の経緯が明かされた。
【画像】モテる少年なの？不良行動するトンボ 公開された『魔女の宅急便』場面カット
作品の裏話を数多く伝えている中で今回は「トンボのイメージは、当時“今一番女の子にモテる少年”をベースに1：頭がいい、2：明るい、3：ちょっと不良がかっている…という条件を念頭に設定されたそうです！」と説明。
続けて「ちなみにパンフレットのトンボの紹介では『キキの恋の対象にはまだなりえないが、良い友人にはなりそうなタイプ』という記述があります」と伝えている。
『魔女の宅急便』の原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ、見知らぬ町へ。一人前の魔女になるための修業の日々が始まる。期待に胸膨らませていた新生活だが、思うようにはいかないことも。そんな中で、さまざまな人との出会いを通じ、成長していく姿が描かれる。
1989年にスタジオジブリによるアニメーション映画が公開され、今もなお愛され続けている。
【画像】モテる少年なの？不良行動するトンボ 公開された『魔女の宅急便』場面カット
作品の裏話を数多く伝えている中で今回は「トンボのイメージは、当時“今一番女の子にモテる少年”をベースに1：頭がいい、2：明るい、3：ちょっと不良がかっている…という条件を念頭に設定されたそうです！」と説明。
『魔女の宅急便』の原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ、見知らぬ町へ。一人前の魔女になるための修業の日々が始まる。期待に胸膨らませていた新生活だが、思うようにはいかないことも。そんな中で、さまざまな人との出会いを通じ、成長していく姿が描かれる。
1989年にスタジオジブリによるアニメーション映画が公開され、今もなお愛され続けている。
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