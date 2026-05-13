松村沙友理、新米ママで「孤独に慣れてしまっていました」 横澤夏子が軽快にツッコミ
タレントの横澤夏子（35）、元乃木坂46のさゆりんごこと松村沙友理（33）が13日、都内で行われたauエネルギー＆ライフ新サービス『auでんち』PR発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】ふわりと上品な青いワンピースを着た3児の母・横澤夏子
3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受け入れていた。節約などができる『auでんち』。松村は「まだ、あまりママ友という存在がいない。これ、ママ友を作るためのキーワードにしたい」と笑顔で話していた。
『auでんち』で節約できる月3000円を何に使いたいかとトークすることに。松村は「レジャーの下見」だそう。大阪出身で東京の子供向けレジャースポットになじみがないという。「まだ乳児で一緒に出かけても何かをする段階ではない。でも、今後はお出かけをしたいと思っていて。子どもが大きくなる前、今の段階から1人で下見に行きたい。『この水族館は、うちの子好きそうだな』とか毎月見に行きたい」と目を輝かせた。すると横澤は「連れて行けばいいんじゃないの？」とツッコミを入れ、松村も「確かに！」と爆笑。松村は「なんで1だったんだろう。新米ママすぎて孤独に慣れてしまっていました」と照れ笑いを浮かべていた。
『auでんち』は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代の削減と停電時の備えを同時にするサービスとなる。
【全身ショット】ふわりと上品な青いワンピースを着た3児の母・横澤夏子
3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受け入れていた。節約などができる『auでんち』。松村は「まだ、あまりママ友という存在がいない。これ、ママ友を作るためのキーワードにしたい」と笑顔で話していた。
『auでんち』は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代の削減と停電時の備えを同時にするサービスとなる。