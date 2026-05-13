榊原郁恵、長男＆次男＆義娘との家族ショット添え67歳バースデー報告「拓弥の可愛いお嫁ちゃんも加わって」 誕生日会には亡き夫・渡辺徹さんの写真も
俳優・タレントの榊原郁恵（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。家族に誕生日を祝ってもらったことを明かし、食事会での記念ショットを披露した。俳優の長男・渡辺裕太（37）と次男・渡辺拓弥（30）、義娘（拓弥の妻）が並んでいるほか、テーブルには亡き夫・渡辺徹さん（享年61）の写真が飾られており、心温まる“家族5ショット”となっている。
【写真】「拓弥の可愛いお嫁ちゃんも加わって」息子たち＆義娘との家族ショット披露の榊原郁恵 ※4枚目
郁恵は8日、徹さんは12日と、5月は夫婦の誕生日月。投稿では「わたし、そして渡辺のお誕生日に毎年スタッフ・友達・仕事関係者から沢山のお祝いを頂きます！ホントに有難う御座います。頑張らなきゃいけませんね」と感謝をつづり、フラワーアレンジメントなど仲間たちから贈られたプレゼントの数々を紹介した。
また「今年から家族が増え、拓弥の可愛いお嫁ちゃんも加わっていつものステーキ屋さんで祝って貰いました」と話し、食事会での記念ショットをアップ。
動画では、「あえて年齢は言いませんが、芸能界に入って50回近く（笑）みなさんにお祝いしてもらってます。そんなわけで、この歳になってもまだまだいろんなことをチャレンジさせてもらっていることに本当に恵まれているなって思います。ありがとうございます」などと話し、自らの言葉で感謝の気持ちを伝えている。
コメント欄には「郁恵さん 徹さん お誕生日おめでとうございます」「ずっと変わらない優しくて可愛らしい太陽みたいな笑顔が大好きです」「みなさんに愛されてますね」「愛がいっぱい」「笑顔が素敵」「素敵な、1年になりますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「拓弥の可愛いお嫁ちゃんも加わって」息子たち＆義娘との家族ショット披露の榊原郁恵 ※4枚目
郁恵は8日、徹さんは12日と、5月は夫婦の誕生日月。投稿では「わたし、そして渡辺のお誕生日に毎年スタッフ・友達・仕事関係者から沢山のお祝いを頂きます！ホントに有難う御座います。頑張らなきゃいけませんね」と感謝をつづり、フラワーアレンジメントなど仲間たちから贈られたプレゼントの数々を紹介した。
動画では、「あえて年齢は言いませんが、芸能界に入って50回近く（笑）みなさんにお祝いしてもらってます。そんなわけで、この歳になってもまだまだいろんなことをチャレンジさせてもらっていることに本当に恵まれているなって思います。ありがとうございます」などと話し、自らの言葉で感謝の気持ちを伝えている。
コメント欄には「郁恵さん 徹さん お誕生日おめでとうございます」「ずっと変わらない優しくて可愛らしい太陽みたいな笑顔が大好きです」「みなさんに愛されてますね」「愛がいっぱい」「笑顔が素敵」「素敵な、1年になりますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。