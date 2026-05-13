テレビ番組などで「石原さとみ似」と注目を浴びるインフルエンサーの新山桃子（27）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。淡いブルーのドレスショットを投稿した。

レディースファッションブランド「Acka．」（エーシーケーエー）のノンショルダーワンピースドレスを着用。ソファに座って、頬づえをついたり、笑顔を見せたりした大人な雰囲気を披露した。

また、別の投稿ではロングヘアをかき上げてポーズをとる動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「ブルー大優勝です」「ウルトラ綺麗」「爽やかでかわいい」「どんな仕草もかわいい」「お肌綺麗」「メロメロ」「とろけそう笑」「セクシーショット」「お姫様みたい」「女神様」などのコメントが寄せられている。

新山は福岡県出身。高校卒業後、カナダに短期留学。帰国後は美容クリニックに勤務。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、25年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。趣味は愛犬と散歩。特技は卓球、短距離走。身長160センチ。