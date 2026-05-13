ガソリン代だけじゃない！「石油の供給不安」が家計に与える影響と資産運用での備え方
石油が十分に入らない状況が続くと、私たちの生活には広い範囲で影響が出ます。まず分かりやすいのは、ガソリンや灯油の価格上昇です。車を使う人は移動コストが上がり、寒い地域では暖房費の負担も大きくなります。
さらに見落とされがちなのが「ナフサ」の問題です。ナフサは石油から作られる原料で、プラスチックや化学製品の材料として使われています。医療現場で使われる注射器や点滴バッグ、防護具なども、このナフサ由来の素材が多く使われています。石油の供給不安が続くと、こうした医療用品の供給にも影響が出る可能性があり、生活だけでなく社会インフラにも波及します。
さらに、石油は物流にも深く関わっています。トラックや船で商品を運ぶための燃料費が上がれば、食品や日用品の価格も上昇しやすくなります。実際、こうしたコスト増を背景に「スーパーが値上げを実施した」という話は2024年以降、増えています。
企業にとっても、石油の供給不安は大きな負担です。原材料費や輸送費、電気代が上昇すると、利益が圧迫されます。その結果、値上げやコスト削減が進み、場合によっては雇用や賃金にも影響が出る可能性があります。
石油の供給不安は、単なるガソリン価格の問題ではありません。エネルギー、医療、物流、物価、さらには移動コストまで、生活のあらゆる部分に影響する問題です。重要なのは、「どこが上がるか」を理解しておくことです。あらかじめ影響の大きい支出を把握しておけば、無駄な出費を抑えたり、生活スタイルを見直したりと、事前に対策を打つことができます。
そして、もう1つ大切なのは、「まだ大丈夫」と考えないことです。石油価格の上昇は、時間差で生活に影響してくるため、気付いたときには負担が大きくなっているケースも少なくありません。石油の供給不安は、「これから起きる問題」ではなく「すでに始まっている問題」です。生活とお金の両面から備えることが、これからの家計防衛の基本になります。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)
医療用品にも影響次に影響が出やすいのが、電気代やガス代です。日本はエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っているため、石油の供給が不安定になると、エネルギー価格全体に上昇圧力がかかります。家庭の光熱費が上がれば、毎月の固定費が増えることになります。
航空料金だけではなく、物流コストも増加また、航空業界にも影響が広がり始めています。航空会社は燃料費の上昇分を「燃油サーチャージ」として運賃に上乗せするため、5月に入って国際線の航空券の価格が上がりました。国内線でも2027年ごろから燃油サーチャージを導入する議論が始まっていますので、今後、旅行や出張のコストが増え、気軽に移動しにくくなる可能性はあります。これにより観光業やビジネス活動にも影響が広がる可能性があります。
さらに、石油は物流にも深く関わっています。トラックや船で商品を運ぶための燃料費が上がれば、食品や日用品の価格も上昇しやすくなります。実際、こうしたコスト増を背景に「スーパーが値上げを実施した」という話は2024年以降、増えています。
企業にとっても、石油の供給不安は大きな負担です。原材料費や輸送費、電気代が上昇すると、利益が圧迫されます。その結果、値上げやコスト削減が進み、場合によっては雇用や賃金にも影響が出る可能性があります。
今のうちに固定費を見直し生活者としては、まず固定費の見直しが重要です。電気やガスの使い方、車の利用頻度を見直すだけでも、負担を軽減できます。また、資産面では、資源価格上昇の影響を受けにくい投資や分散投資を意識することも1つの対策です。
石油の供給不安は、単なるガソリン価格の問題ではありません。エネルギー、医療、物流、物価、さらには移動コストまで、生活のあらゆる部分に影響する問題です。重要なのは、「どこが上がるか」を理解しておくことです。あらかじめ影響の大きい支出を把握しておけば、無駄な出費を抑えたり、生活スタイルを見直したりと、事前に対策を打つことができます。
そして、もう1つ大切なのは、「まだ大丈夫」と考えないことです。石油価格の上昇は、時間差で生活に影響してくるため、気付いたときには負担が大きくなっているケースも少なくありません。石油の供給不安は、「これから起きる問題」ではなく「すでに始まっている問題」です。生活とお金の両面から備えることが、これからの家計防衛の基本になります。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)