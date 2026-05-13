【韓国俳優】クォン・サンウ、17歳長男の初々しい運転姿 妻のソン・テヨンが“激似”な素顔を公開
韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・ルッキさん（17）が車を運転する様子を公開し、父のクォン・サンウにそっくりな素顔が反響を呼んでいる。
【動画】「2人とも緊張すると…」クォン・サンウ＆17歳長男の“激似”な素顔
ソン・テヨンは「母ソン・テヨンと息子ルッキのニュージャージードライブ」と題した動画で、長男と過ごす週末のひとときを披露。サッカーに打ち込む姿や、4月に購入したばかりの“マイカー”を長男が運転する様子が収められていた。
ハンドルを真剣な様子でぎゅっと握りしめて学校へ向かう長男に、ソン・テヨンは「今日は学校に着くよね？」とジョークを飛ばしてリラックスさせつつ、「速度に合わせればいいよ」「上手だね」と優しくアドバイスを送っている。
無事に学校へ到着すると、長男を送り出し、帰りのハンドルを握ったソン・テヨンは思わず苦笑い。手汗で濡れたハンドルを映しながら「やっぱりクォン・サンウさんの息子で間違いないです。同じです」「2人とも緊張すると手から汗がすごいんですよ…」と明かし、意外なところまで親子そっくりな姿を紹介した。
【動画】「2人とも緊張すると…」クォン・サンウ＆17歳長男の“激似”な素顔
ソン・テヨンは「母ソン・テヨンと息子ルッキのニュージャージードライブ」と題した動画で、長男と過ごす週末のひとときを披露。サッカーに打ち込む姿や、4月に購入したばかりの“マイカー”を長男が運転する様子が収められていた。
無事に学校へ到着すると、長男を送り出し、帰りのハンドルを握ったソン・テヨンは思わず苦笑い。手汗で濡れたハンドルを映しながら「やっぱりクォン・サンウさんの息子で間違いないです。同じです」「2人とも緊張すると手から汗がすごいんですよ…」と明かし、意外なところまで親子そっくりな姿を紹介した。