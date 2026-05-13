坂本花織選手が会見開始早々に大粒の涙をこぼしました。

フィギュアスケートの坂本選手が13日、現役引退会見を行いました。2月のミラノ・コルティナオリンピックで、銀メダルを獲得。前回の北京大会の銅メダルに続き、女子シングル2大会連続メダルを獲得し、団体でも2大会連続銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。

4歳からスタートしたスケート人生に幕が下ります。坂本選手の会見にさきだって、モニターで坂本選手のこれまでの歩みと関係者からのメッセージが寄せられました。

中野園子コーチからは「21年間本当にお疲れさまでした 私も心からほっとしています。六年生の時の夢 たくさんの人を感動させるオリンピック選手は叶いました。次は金メダルをとれる選手を育てるという大きな夢に向かって精一杯努力してください」。母親からは「花織へ 4歳でスケートと出会い21年 世界中の方に笑顔と幸せを運んでくれた花織 心も身体もとても素敵な女性になったね！母より」とメッセージが送られます。

このVTRに坂本選手の目には大粒の涙が次から次へと流れ落ちます。「ちょっと先生方の手紙にやられました。母もすごくうれしいです」と涙をぬぐいました。