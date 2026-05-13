皇治、YouTube停止についてお詫び＆理由説明「配慮や認識が不足していました」【謝罪コメント全文】
格闘家の皇治が12日、自身のSNSを更新し、今月3日に停止されたYouTubeチャンネルについて「『性的コンテンツ』に関するポリシー違反との判断を受け、チャンネル停止の措置となりました」と報告した。
【インタビュー動画】皇治、平本蓮と激闘でドロー決着 朝倉未来に対戦要求で“引退試合”も示唆「ハゲチャビンやったら勝てる」
登録者数約30万人だった皇治のチャンネルは、3日までに停止され、皇治もSNSで「なんでBANなってもたん？」と疑問を呈していた。8日に行われたRIZINのインタビューでは「エロサイトを紹介してもうたからですよね（苦笑）。アカンやねんって知らんかったけど、小さい子たちにも影響があるので、その辺は反省せなあアカンですよね」と語っていた。
皇治は10日の『RIZIN.53』で平本蓮との対戦後、改めてこの件について説明。YouTubeの運営や関係者、視聴者やファンに向けて「YouTubeポリシーへの理解不足により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、停止の原因になった動画について「性的コンテンツへの誘導と受け取られる可能性が十分にある内容であった」「露出を含む映像表現や演出方法、企画全体の見せ方において、配慮や認識が不足していました」と反省した。
現在は「関連表現・導線を含めた全体の見直し、過去動画概要欄を含むチャンネル全体の確認・改善を進めています」と動いており、今後に向けて「今後はYouTubeポリシーへの理解を再徹底し、企画内容・演出・表現方法を含め、再発防止と健全なチャンネル運営に努めてまいります」と改めて伝えた。
●皇治コメント全文
【お詫び】
この度、運営する「皇治チャンネル」において、
YouTubeより「性的コンテンツ」に関するポリシー違反との判断を受け、チャンネル停止の措置となりました。
YouTube運営の皆様をはじめ、
関係者の皆様、
そしていつも応援してくださっている視聴者・ファンの皆様に、
YouTubeポリシーへの理解不足により、
多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを、
心より深くお詫び申し上げます。
今回の動画について、
サムネイル・タイトル・演出・会話表現を含め、
視聴者の皆様やYouTube側に対して、
性的コンテンツへの誘導と受け取られる可能性が十分にある内容であったことを、今は深く理解・反省しています。
露出を含む映像表現や演出方法、企画全体の見せ方において、
配慮や認識が不足していました。
現在、
同様企画の停止、
関連表現・導線を含めた全体の見直し、
過去動画概要欄を含むチャンネル全体の確認・改善を進めています。
今回の件を重く受け止め、
今後はYouTubeポリシーへの理解を再徹底し、
企画内容・演出・表現方法を含め、
再発防止と健全なチャンネル運営に努めてまいります。
改めまして、
この度は誠に申し訳ありませんでした。
株式会社TEAM ONE
【インタビュー動画】皇治、平本蓮と激闘でドロー決着 朝倉未来に対戦要求で“引退試合”も示唆「ハゲチャビンやったら勝てる」
登録者数約30万人だった皇治のチャンネルは、3日までに停止され、皇治もSNSで「なんでBANなってもたん？」と疑問を呈していた。8日に行われたRIZINのインタビューでは「エロサイトを紹介してもうたからですよね（苦笑）。アカンやねんって知らんかったけど、小さい子たちにも影響があるので、その辺は反省せなあアカンですよね」と語っていた。
また、停止の原因になった動画について「性的コンテンツへの誘導と受け取られる可能性が十分にある内容であった」「露出を含む映像表現や演出方法、企画全体の見せ方において、配慮や認識が不足していました」と反省した。
現在は「関連表現・導線を含めた全体の見直し、過去動画概要欄を含むチャンネル全体の確認・改善を進めています」と動いており、今後に向けて「今後はYouTubeポリシーへの理解を再徹底し、企画内容・演出・表現方法を含め、再発防止と健全なチャンネル運営に努めてまいります」と改めて伝えた。
●皇治コメント全文
【お詫び】
この度、運営する「皇治チャンネル」において、
YouTubeより「性的コンテンツ」に関するポリシー違反との判断を受け、チャンネル停止の措置となりました。
YouTube運営の皆様をはじめ、
関係者の皆様、
そしていつも応援してくださっている視聴者・ファンの皆様に、
YouTubeポリシーへの理解不足により、
多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを、
心より深くお詫び申し上げます。
今回の動画について、
サムネイル・タイトル・演出・会話表現を含め、
視聴者の皆様やYouTube側に対して、
性的コンテンツへの誘導と受け取られる可能性が十分にある内容であったことを、今は深く理解・反省しています。
露出を含む映像表現や演出方法、企画全体の見せ方において、
配慮や認識が不足していました。
現在、
同様企画の停止、
関連表現・導線を含めた全体の見直し、
過去動画概要欄を含むチャンネル全体の確認・改善を進めています。
今回の件を重く受け止め、
今後はYouTubeポリシーへの理解を再徹底し、
企画内容・演出・表現方法を含め、
再発防止と健全なチャンネル運営に努めてまいります。
改めまして、
この度は誠に申し訳ありませんでした。
株式会社TEAM ONE