俳優本木雅弘（60）とエッセイストで歌手の内田也哉子さん（50）夫妻の長男でモデルのUTA（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。Netflixシリーズ「ガス人間」（7月2日世界独占配信）に出演することを発表した。

UTAは今作が俳優デビュー作となる。ティザー画像をアップし「プロジェクト始動からの3年間、この日を待ち望んでいました。正体不明の正体は自分です！」と報告した。

劇中では物語のキーマンとなる「ガス人間」を演じる。「とんでもない作品でデビューすることができて、最高のプレッシャーと幸せを感じております。片山組の絆と愛は宝物です。『ガス人間』どうぞ皆さま配信を楽しみにお待ちください！！」とアピールした。

物語は生放送中に人が破裂死する事件が発生し、その犯人は「ガス人間」。背景には、ある組織が弱者を使い捨て隠蔽（いんぺい）した過去の極秘プロジェクトがあり、事件を追う刑事の前に恐るべき真実が立ちはだかる。小栗旬、蒼井優、広瀬すずらが出演する。

UTAはモデルとしても活躍中で今年1月には世界最高峰のファッションショー、パリ・ファッションウイークに出演した。