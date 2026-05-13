◆米大リーグ ブルージェイズ６―７レイズ＝延長１０回＝（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レイズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、４打数無安打でチームも延長１０回の接戦で敗れて３連敗となった。安打は１１試合ぶりに出なかったが、１四球で１４試合連続出塁となった。

レイズの先発は、２１年から３年連続で２ケタ勝利を挙げた実績もある左腕のマクラナハン。左肘手術などもあって、今季３年ぶりにメジャー復帰した。１点を追う２回先頭の１打席目は、左直に倒れた。３点を追う４回２死走者なしの２打席目は空三振。４点を追う６回２死一塁の３打席目は、右腕のレグミナと対戦し、三ゴロに倒れた。

０―５のビハインドで迎えた７回にブルージェイズ打線は一気に５点を奪って追いつき、７回２死二塁で４打席目に立ち、勝ち越しの期待もかかったが、空振り三振に倒れた。１点を追う延長１０回２死走者なしでは四球を選んで出塁し、１４試合連続出塁となった。

岡本は、８〜１０日（同９〜１１日）の本拠地でのエンゼルス３連戦では、ホームランこそ出なかったが、３試合連続で打点をマーク。この日の試合開始前の時点で１０試合連続安打、１３試合連続出塁と、打順も４番に定着して勝負強さも見せていた。