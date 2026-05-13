ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。

一番思い出深い大会を問われた坂本は「２０２２年のモンペリエでの世界選手権と一番最後のチェコでの世界選手権」と明かした。

「北京五輪でメダルを取って、その１か月後にもう１度ピークをもっていかないといけない。五輪も世界選手権も出る人しか分からない苦労があって、これは出場する選手にしか分からない大変さと思いながらも、メンタルも結構崩れながらも必死に頑張って練習して、先生もそれを受けとめて、いつもなら厳しい言葉をかけるところもなぐさめてくれた」と振り返り、「頑張った結果、初めて世界チャンピオンになれたっていうのが一番記憶に残っていて、今でも演技を見返したりするので、記憶に残ってます。最後（チェコの大会は）はいわずもがな」と語った。

坂本は２０１７〜１８年シーズンにシニア転向。五輪は２６年ミラノ大会まで３大会連続出場。２２年北京でシングル銅、団体で銀。２６年ミラノでシングル、団体ともに銀。世界選手権は２２〜２４年まで３連覇し、今回が４回目の優勝だった。