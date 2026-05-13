フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が、周囲に感謝の思いを伝えた。

今季限りで現役を退く日本のエースは、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得。１３日には故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見が行われ、中野園子コーチとグレアム充子コーチについて「２人は自分にとって欠かせない存在。フィギュアスケートだけでなく、私生活も教えてもらって、今もその教えに助けてもらった。何とかまともに生きれている」と笑みを浮かべた。

振り付けなどで海外に足を運ぶことはあったが、故郷の兵庫・神戸市で現役生活を全うした。「神戸から離れなかったというか、離れられなかったというか、海外に行く機会は多かったが、そこで現地の先生に習っていて、本当にわかりやすいし、いいなと思うが、中野（園子）先生、グレアム（充子）先生を超える先生がいなくて、この２人がいるからこそ、自分も世界で戦えるようになった」と振り返った。

また母・悦子さんには「スケートをやりたいと言ってやらせてくれて感謝している。昔の夏は大阪まで通っていたので、朝早くから夜中まで眠たい中で車を運転してくれたり、食事管理もしてくれたので感謝している」としみじみ語った。