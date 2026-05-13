『冥王星国(再生力の星)』の意味とは

「丘」を見る

手のひらには、「丘」と呼ばれる部分があります。わかりやすいところでは、手のひらを見た時にそれぞれの指のつけ根付近のふくらみが「丘」です。

丘は「木星丘」「土星丘」「太陽丘」「水星丘」「月丘」「金星丘」「第一火星丘」「第二火星丘」の８つの丘に分けられ、それぞれの丘には意味があり、その意味を覚えることが手相術をマスターする上でとても重要になります。

手のひらの真ん中部分は少しへこんでいると思いますが、その部分は「火星平原」と言います。手首付近にあり、ちょうど金星丘と月丘の真ん中に位置する場所を「冥王星国」と言います。

なぜ星の名前？ と思う方もいるかもしれませんが、手相学は占星術との関係性が深く、そのため各丘に星の名前がつけられています。また、手は宇宙からのエネルギーを吸収するところでもあるので、星との関連性を一層強めていると考えられます。

【冥王星国】再生力の星

場所：手首のつけ根部分

意味「力の源・死と再生・終わりと始まり・再出発・根性・活力・忍耐力・不可能を可能にする力・人智を超えるパワー」

この場所は丘とは呼びませんが、やはりここが盛り上がっていたり発達していることで、その人の特性を見ることができます。

私の鑑定経験から言うと、多くの人がへこんでいますが時々、隣に位置する金星丘と月丘よりも高く盛り上がっている人に出会います。

この場所がふくらみ高く盛り上がっている人は、たとえ苦しいことがあって挫折したとしても、そこから盛り返して復活を遂げる底力を持っています。

この場所が目立ってへこんでいる人は忍耐力に欠けるところや失敗への不安感が強く、失敗から立ち直るのに時間がかかるタイプなので、失敗を失敗と思わずに「良い経験ができた」と思うようにしてほしいです。

「大丈夫」という言葉を頻繁に使うこともおすすめです。

丘の位置

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智