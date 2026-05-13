筋トレが続けたくなる！短期間の急激な筋力向上「初期効果」とは！？

短期間の急激な筋力の向上「初期効果」とは

初期効果を実感する

筋トレを始めると2か月くらいの間に、使用重量や反復回数が一気に向上する現象を体験することができます。

筋トレを実施したことがない人は、全力を出したつもりでも、実際には自分に本来備わっている筋力をフルに発揮することができません。いきなりマックスの力を出してしまうと、筋肉や腱が損傷してしまう危険性があるため、脳がブレーキをかけているのです。筋肉が発揮できる本来の能力の限界を「生理的限界」、人の意思によって発揮できる能力の限界を「心理的限界」と呼んでいますが、筋トレ初心者は生理的限界に対して心理的限界の限界値が低いため、ブレーキも強く働いてしまいます。

筋トレを2か月程度続けていくと、脳のブレーキが徐々に解除され、いままで動員できていなかった筋線維も徐々に動作に加わるようになって、大きな筋力が発揮できるようになります。その他にも、筋トレの動作が上達したことや、動作に参加する複数の筋肉が協調的に発揮できるようになったことも関係しています。

この短期間の急激な筋力の向上は「初期効果」と呼ばれ、これほどの大幅な変化は、この時期にしか経験することができません。このような経験は、大きな達成感をもたらすばかりでなく、「もっと効果を上げたい」、「この効果を減退させたくない」といった意識にもつながり、筋トレ継続の大きな原動力となります。筋トレ開始後の2か月間は、その後の継続に向けて飛躍するための「助走期間」であると言えるのです。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)