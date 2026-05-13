関根麻里、夫・K＆父・関根勤との家族3ショット公開「みなさんとても良い笑顔ですね」「素敵なファミリーフォト」
タレントの関根麻里が11日、自身のインスタグラムを更新。父でタレントの関根勤、夫で歌手のKとの家族3ショットを披露した。
【写真】「みなさんとても良い笑顔ですね」夫・K＆父・関根勤との家族3ショット披露の関根麻里
麻里は、勤が出演する舞台『カンコンキンシアター37 クドい！ 〜銀座に帰ってきました〜』（2日〜10日／東京・博品館劇場）に家族で観劇に出かけたことを紹介。勤に向け「9日間お疲れ様でした!!今年もたくさん笑った!!!」とねぎらいの言葉を送った。
また「おじいちゃんがおばあちゃんに 次女は一瞬、気が付きませんでした」と“変装”した勤を目にした娘のリアクションも明かし、役姿の勤、Kと共に楽屋裏で撮影した家族3ショットを公開した。
コメント欄には「素敵なファミリーフォト とってもほほ笑ましいです」「おそろいで素敵」「みなさんとても良い笑顔ですね」「私もコメントを読むまで…誰?!って気付きませんでした…」「幸せオーラ家族 うらやましい」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「みなさんとても良い笑顔ですね」夫・K＆父・関根勤との家族3ショット披露の関根麻里
麻里は、勤が出演する舞台『カンコンキンシアター37 クドい！ 〜銀座に帰ってきました〜』（2日〜10日／東京・博品館劇場）に家族で観劇に出かけたことを紹介。勤に向け「9日間お疲れ様でした!!今年もたくさん笑った!!!」とねぎらいの言葉を送った。
コメント欄には「素敵なファミリーフォト とってもほほ笑ましいです」「おそろいで素敵」「みなさんとても良い笑顔ですね」「私もコメントを読むまで…誰?!って気付きませんでした…」「幸せオーラ家族 うらやましい」など、さまざまな声が寄せられている。