【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）

【映像】“かっ飛び走法”でタイヤ浮く驚異の瞬間

10日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第6戦ラリー・ポルトガルで、ヒョンデのドライバーが、フロントタイヤが浮き上がるほどの過激な攻めの走りを披露し、ステージウィンを獲得。そのドライビングは国際映像でもフォーカスされるなど注目を集めた。

競技3日目のデイ3、SS16「カベイラス・デ・バスト2」でそのシーンは訪れた。ヒョンデのアドリアン・フルモー（31）は、コース幅を目一杯に使った攻めの走りでタイムを削っていく。ステージ中盤、実況のピエール北川氏が「今、暫定トップの勝田（貴元）選手からマイナス7秒という表示が出ました！ これは飛ばしている！ いやー（アクセルを）踏んでますね」と唸るほどの激走を見せた。

圧巻だったのは、タイム表示が12分30秒を過ぎた地点の左コーナー。フルモーのマシンは、リアを豪快にスライドさせながらコーナーへ飛び込む。その勢いは凄まじく、フロントタイヤが路面から完全に浮き上がる一幕もあった。この限界ギリギリの走りが功を奏し、フィニッシュ地点では「マイナス9.8。これは大きいタイム差だ。勝田選手のタイムを大幅に更新！」と実況も興奮する快走。最終的にこの区間でステージウィンを勝ち取った。

走行後には、この“かっ飛び”シーンが国際映像でフォーカスされる場面も。ピエール北川氏は「リアが振り出していくどころか、フロントが入っていかないくらいのオーバースピード気味に入っていきましたよね」と分析。解説を務めた竹岡圭氏も「完全にタイヤ浮いてましたよね」と、驚きを隠せない様子で語った。

一歩間違えればコースオフという紙一重の激走に、視聴者からも「浮いている」「速っ キレキレだなw」「攻め切った感」「最小で抜けてった感じだった」「すげぇ」「勇猛果敢に攻めるね！フルモー」など、その勇気とテクニックを称賛するコメントが相次いだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）