HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、歌・ダンス未経験からファイナルへと登り詰めたSAKURAが、勝負のステージを前に心境を明かした。

【映像】可愛すぎる15歳の練習のメイクアップ＆大胆衣装を着た姿

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

会場の広さを目の当たりにしたSAKURAは、「うぉ！すごっ！私ここで踊るんだ！」と驚き、「実感が湧いてきました。人生で初めて大勢の前で踊るんだ。200人もお客さん見るんだ私のこと、うひひ」と微笑み、15歳らしい無邪気さで喜びを爆発させる。その様子にヒコロヒーは「楽しみなんだ」「恐怖がないね」とその度胸に驚いていた。

メイクを終えたSAKURAは、「完成しました。アメリカンなメイクって感じ」と明かすと、共にステージに立つエミリーたちがメイクをしているところに遭遇。「すごくいい感じ！」「可愛い」とSAKURAの変貌ぶりに感嘆の声を上げていた。またステージでは迷彩柄のジャケットに胸元が大胆に開いたキャミソール姿で登場、今までのイメージとは異なる雰囲気を身につけていた。