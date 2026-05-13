モデルの知花くららが13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。男子高校生1人が死亡した磐越道のマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反容疑で逮捕された若山哲夫容疑者（68）の当日の運転ぶりに、同乗した生徒が「死ぬかもしれない」と保護者にメッセージを送っていたことについて、「何にもしてあげられないやるせなさ、私も感じる」と言及した。

事故は6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越道上り線で発生。自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕された胎内市の無職若山哲夫容疑者（68）が運転する、北越高校の男子ソフトテニス部員20人を乗せたレンタカーのマイクロバスがガードレールに衝突。部員の稲垣尋斗さん（17）が死亡、17人が重軽傷。運転していた若山容疑者も負傷した。福島県警の調べに、一部の生徒は「運転が危険だと思っていた」「荒かった」と証言している。当日の事故前には、縁石への乗り上げや、車体をこすったなどの情報もある。

知花は「私自身も部活をやっていたし、顧問の先生がすごく大変なのも分かっているし」と前起きしつつ「ただ、事故直前に、このSOSのようなメッセージを受け取った親御さんの気持ちを思うと、何もしてあげられないやるせなさをすごく私も感じています」と語った。また、事件をめぐり、「居合わせた高校生たちの心に、禍根が残らないようサポートしてあげられたらいい」とも語った。