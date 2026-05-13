キオクシアが利食い圧力跳ね飛ばし５連騰、サムスン電子のストライキ観測で漁夫の利も

キオクシアホールディングス<285A.T>は大口資金の根強い買いが観測され５連騰、半導体関連の主力銘柄が総じて利益確定売りに押されるなかで異色の上値追いを継続中だ。



韓国サムスン電子が労働組合による賃金還元要求を背景としたストライキに入る可能性が取り沙汰されており、需給逼迫から半導体メモリー価格の高騰が警戒されている。この場合、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリー大手のキオクシアにとっては業績押し上げ圧力が発生する公算が大きい。もとより、ＡＩデータセンターのストレージとして爆発的ニーズが発生しているＳＳＤ向けにＮＡＮＤメモリーの需要が高水準であり、キオクシアにとっては収益書き入れ時に突入するとの見方が投資資金を誘引していた。そうしたなか、サムスン電子のストライキ観測が、更なる漁夫の利をもたらすとして、キオクシアの株高思惑を助長する形となっている。



出所：MINKABU PRESS