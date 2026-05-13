１３日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。前日の米国市場で長期債相場が下落（金利が上昇）したことが円債相場の重荷となった。



４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比で３．８％上昇した。伸び率は市場予想を上回り、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が大きく後退した。インフレ懸念を受けた債券売りが優勢となり、米長期金利は４．４６％に上昇。米原油先物相場も、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物となる６月限が１バレル＝１０２ドル台に切り上がった。中東情勢を巡る先行き不透明感がくすぶるなかで、世界的なインフレ高進シナリオが改めて意識され、円債市場でも買い持ち高を圧縮する目的の売りが優勢となった。



先物６月限は前営業日比３３銭安の１２８円８３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．５９０％で推移。一時２．６００％に上昇した。長期金利として１９９７年以来、２９年ぶりの高水準となった。



出所：MINKABU PRESS