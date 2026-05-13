タカラトミー<7867.T>が大幅反発している。１２日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高２８５０億円（前期比５．４％増）、営業利益２６０億円（同７．２％増）、純利益１８０億円（同５４．１％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の７０円としたことが好感されている。



地域軸・年齢軸の拡大を成長ドライバーとする事業戦略を推進するとしており、アジアで「トミカ」をはじめとした日本市場で高い支持を得ているブランドを地域特性に合わせて展開するとともに、欧米では日本ＩＰ（知的財産）と「ガチャ」「ぬいぐるみ」などのフォーマットを掛け合わせた商品展開を行う。また、キダルト需要を取り込むため幅広い年齢層を想定した商品展開を進めるとしている。



なお、２６年３月期決算は、売上高２７０４億５５００万円（前の期比８．１％増）、営業利益２４２億４６００万円（同２．５％減）、純利益１１６億７９００万円（同２８．６％減）だった。



出所：MINKABU PRESS