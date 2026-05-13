ムトー精工はＳ高、自動車関連部品の好調見込み２７年３月期は営業益３３％増を計画

ムトー精工<7927.T>はストップ高となる前営業日比４００円高の２３１７円に買われた。１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３１０億円（前期比４．４％増）、営業利益予想は３１億円（同３３．３％増）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。電気自動車などに使用されるエンジンコントロールユニットをはじめとする自動車関連部品が好調に推移するほか、ミラーレスカメラを中心としたデジタルカメラ部品やプリンター部品において堅調な需要を見込む。なお、２６年３月期は売上高が２９６億８８００万円（前の期比７．７％増）、営業利益が２３億２５００万円（同１３．６％増）だった。



同時に２７年３月期から配当方針を変更すると発表。従来は配当性向４０％程度を目標としていたが、今期からは株主資本配当率（ＤＯＥ）４．８％以上を基準とする。これにより、今期の年間配当予想は中間５８円・期末５９円の１１７円（前期実績は１１５円）となる。



出所：MINKABU PRESS