開催：2026.5.13

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 4 [パドレス]

MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパドレスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。

3回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 SD

4回表、7番 ニック・カステラノス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 MIL 1-2 SD

4回裏、7番 サル・フリリック 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-2 SD、9番 ジョーイ・オーティズ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 4-2 SD、1番 ブライス・チュラング 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-2 SD

6回表、4番 ミゲル・アンドゥハー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 MIL 6-3 SD

8回表、4番 ミゲル・アンドゥハー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 MIL 6-4 SD

試合は6対4でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのブランドン・スプロートで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はパドレスのマシュー・ウォルドロンで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのウリベにセーブがつき、2勝1敗4Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.0回を投げ、1安打、0失点、3奪三振、防御率は0.00となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 11:24:17 更新