2026年5月13日（水） MLB ブリュワーズ vs パドレス 試合結果
開催：2026.5.13
会場：アメリカンファミリー・フィールド
結果：[ブリュワーズ] 6 - 4 [パドレス]
MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパドレスが対戦した。
ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。
3回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 SD
4回表、7番 ニック・カステラノス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 MIL 1-2 SD
4回裏、7番 サル・フリリック 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-2 SD、9番 ジョーイ・オーティズ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 4-2 SD、1番 ブライス・チュラング 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-2 SD
6回表、4番 ミゲル・アンドゥハー 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 MIL 6-3 SD
8回表、4番 ミゲル・アンドゥハー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 MIL 6-4 SD
試合は6対4でブリュワーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブリュワーズのブランドン・スプロートで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はパドレスのマシュー・ウォルドロンで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのウリベにセーブがつき、2勝1敗4Sとなっている。
なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.0回を投げ、1安打、0失点、3奪三振、防御率は0.00となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-13 11:24:17 更新