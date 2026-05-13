開催：2026.5.13

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 10 - 2 [タイガース]

MLBの試合が13日に行われ、シティ・フィールドでメッツとタイガースが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。

2回表、5番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 NYM 0-1 DET、8番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでタイガース得点 NYM 0-2 DET

2回裏、9番 フランシスコ・アルバレス 8球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 1-2 DET

3回裏、4番 マーク・ビエントス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-2 DET

4回裏、1番 カーソン・ベンジ 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-2 DET

6回裏、2番 ボー・ビシェット 3球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 5-2 DET、3番 フアン・ソト 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 6-2 DET

7回裏、8番 Ａ．Ｊ．ユーイング 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 NYM 7-2 DET、9番 ルイス・トーレンス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 8-2 DET

8回裏、5番 オースティン・スレーター 初球を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーがエラー 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 9-2 DET、8番 Ａ．Ｊ．ユーイング カウント3-2から押し出しの四球でメッツ得点 NYM 10-2 DET

試合は10対2でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はタイガースのジャック・フラーティで、ここまで0勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 11:26:17 更新