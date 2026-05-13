開催：2026.5.13

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 6 - 7 [レイズ]

MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

1回表、5番 ジョニー・デルーカ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TOR 0-1 TB

3回表、7番 セドリク・ムリンス 9球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 0-3 TB

6回表、ピッチャー トーマス・ナンスがワイルドピッチでレイズ得点 TOR 0-4 TB

7回表、4番 ライアン・ビレード 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TOR 0-5 TB

7回裏、8番 ヘスス・サンチェス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-5 TB、1番 ジョージ・スプリンガー 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-5 TB、2番 ヨエンドリク・ピナンゴ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-5 TB、3番 ウラジーミル・ゲレロ 5球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでブルージェイズ得点 TOR 5-5 TB

10回表、9番 テーラー・ウォールズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 5-6 TB、2番 ジョナサン・アランダ 10球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 TOR 5-7 TB

10回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 5球目を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 6-7 TB

試合は6対7でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのイアン・シーモアで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はブルージェイズのブレイドン・フィッシャーで、ここまで2勝1敗0S。レイズのクレビンジャーにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.242となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 11:36:18 更新