13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数673、値下がり銘柄数678と、売り買いが拮抗した。



個別ではムトー精工<7927>、トーシンホールディングス<9444>がストップ高。サイオス<3744>は一時ストップ高と値を飛ばした。マサル<1795>、日本マクドナルドホールディングス<2702>、ケイティケイ<3035>、巴川コーポレーション<3878>、サイプレス・ホールディングス<428A>など21銘柄は年初来高値を更新。エフオン<9514>、アグレ都市デザイン<3467>、タカミヤ<2445>、リスクモンスター<3768>、河西工業<7256>は値上がり率上位に買われた。



一方、テセック<6337>、ａｂｃ<8783>が一時ストップ安と急落した。サンヨーホームズ<1420>、アズパートナーズ<160A>、明豊ファシリティワークス<1717>、ソネック<1768>、守谷商会<1798>など87銘柄は年初来安値を更新。ヒラノテクシード<6245>、兼松エンジニアリング<6402>、内海造船<7018>、ＳＥＭＩＴＥＣ<6626>、高橋カーテンウォール工業<1994>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース