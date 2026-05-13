ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117878 -22.9 65270
２. <1357> 日経Ｄインバ 12065 -13.5 3340
３. <1458> 楽天Ｗブル 7961 -13.9 77830
４. <1321> 野村日経平均 7449 -33.1 65810
５. <1360> 日経ベア２ 5780 -46.9 82.0
６. <1579> 日経ブル２ 5646 0.6 705.3
７. <2644> ＧＸ半導日株 3443 -16.7 3947
８. <1568> ＴＰＸブル 3124 -41.6 930.6
９. <1540> 純金信託 3045 -18.5 22135
10. <1542> 純銀信託 2920 -51.0 40550
11. <200A> 野村日半導 2799 -9.0 4274
12. <1306> 野村東証指数 2457 16.9 414.8
13. <1329> ｉＳ日経 2414 20.1 6551
14. <1671> ＷＴＩ原油 1750 82.9 5572
15. <2243> ＧＸ半導体 1446 -3.5 4415
16. <1398> ＳＭＤリート 1406 -16.0 1889.0
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1206 -25.4 4017
18. <1330> 上場日経平均 1066 -22.9 65900
19. <1489> 日経高配５０ 1027 -15.5 3274
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 993 -13.8 1972.0
21. <1459> 楽天Ｗベア 855 -15.7 135
22. <1615> 野村東証銀行 816 19.1 648.1
23. <1346> ＭＸ２２５ 747 -5.4 65470
24. <1358> 上場日経２倍 692 -35.7 124600
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 650 -48.8 74720
26. <1320> ｉＦ日経年１ 605 -34.0 65560
27. <1356> ＴＰＸベア２ 593 -6.9 119.4
28. <2516> 東証グロース 577 29.7 653.4
29. <133A> ＧＸ超短米債 564 108.9 1069
30. <1475> ｉＳＴＰＸ 564 -22.2 405.3
31. <282A> ＧＸ半導１０ 558 104.4 2327
32. <1545> 野村ナスＨ無 497 -60.8 46430
33. <1655> ｉＳ米国株 481 -46.5 842.1
34. <563A> ＧＸＮデカバ 442 -33.3 1075
35. <2036> 金先物Ｗブル 439 -53.5 191950
36. <1308> 上場東証指数 412 -5.9 4098
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 382 -25.4 1037
38. <513A> ＧＸ防衛日株 379 33.5 953
39. <399A> 上場高配５０ 377 625.0 2165
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 354 -43.4 2507
41. <314A> ｉＳゴールド 350 -50.7 351.1
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 345 -29.9 84
43. <2033> コスピブル 345 -36.2 107800
44. <2016> ｉＦ米債７有 342 -100.0 1807
45. <2559> ＭＸ全世界株 297 -37.7 28740
46. <2038> 原油先Ｗブル 290 16.5 2991
47. <1693> ＷＴ銅 288 85.8 9099
48. <408A> ｉＳＢＡＩ 267 -47.4 305.3
49. <1623> 野村鉄鋼非鉄 257 -30.4 83290
50. <1541> 純プラ信託 239 -45.9 9714
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117878 -22.9 65270
２. <1357> 日経Ｄインバ 12065 -13.5 3340
３. <1458> 楽天Ｗブル 7961 -13.9 77830
４. <1321> 野村日経平均 7449 -33.1 65810
５. <1360> 日経ベア２ 5780 -46.9 82.0
６. <1579> 日経ブル２ 5646 0.6 705.3
７. <2644> ＧＸ半導日株 3443 -16.7 3947
８. <1568> ＴＰＸブル 3124 -41.6 930.6
９. <1540> 純金信託 3045 -18.5 22135
10. <1542> 純銀信託 2920 -51.0 40550
11. <200A> 野村日半導 2799 -9.0 4274
12. <1306> 野村東証指数 2457 16.9 414.8
13. <1329> ｉＳ日経 2414 20.1 6551
14. <1671> ＷＴＩ原油 1750 82.9 5572
15. <2243> ＧＸ半導体 1446 -3.5 4415
16. <1398> ＳＭＤリート 1406 -16.0 1889.0
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1206 -25.4 4017
18. <1330> 上場日経平均 1066 -22.9 65900
19. <1489> 日経高配５０ 1027 -15.5 3274
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 993 -13.8 1972.0
21. <1459> 楽天Ｗベア 855 -15.7 135
22. <1615> 野村東証銀行 816 19.1 648.1
23. <1346> ＭＸ２２５ 747 -5.4 65470
24. <1358> 上場日経２倍 692 -35.7 124600
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 650 -48.8 74720
26. <1320> ｉＦ日経年１ 605 -34.0 65560
27. <1356> ＴＰＸベア２ 593 -6.9 119.4
28. <2516> 東証グロース 577 29.7 653.4
29. <133A> ＧＸ超短米債 564 108.9 1069
30. <1475> ｉＳＴＰＸ 564 -22.2 405.3
31. <282A> ＧＸ半導１０ 558 104.4 2327
32. <1545> 野村ナスＨ無 497 -60.8 46430
33. <1655> ｉＳ米国株 481 -46.5 842.1
34. <563A> ＧＸＮデカバ 442 -33.3 1075
35. <2036> 金先物Ｗブル 439 -53.5 191950
36. <1308> 上場東証指数 412 -5.9 4098
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 382 -25.4 1037
38. <513A> ＧＸ防衛日株 379 33.5 953
39. <399A> 上場高配５０ 377 625.0 2165
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 354 -43.4 2507
41. <314A> ｉＳゴールド 350 -50.7 351.1
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 345 -29.9 84
43. <2033> コスピブル 345 -36.2 107800
44. <2016> ｉＦ米債７有 342 -100.0 1807
45. <2559> ＭＸ全世界株 297 -37.7 28740
46. <2038> 原油先Ｗブル 290 16.5 2991
47. <1693> ＷＴ銅 288 85.8 9099
48. <408A> ｉＳＢＡＩ 267 -47.4 305.3
49. <1623> 野村鉄鋼非鉄 257 -30.4 83290
50. <1541> 純プラ信託 239 -45.9 9714
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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