　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　117878　　 -22.9　　　 65270
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 12065　　 -13.5　　　　3340
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7961　　 -13.9　　　 77830
４. <1321> 野村日経平均　　　7449　　 -33.1　　　 65810
５. <1360> 日経ベア２　　　　5780　　 -46.9　　　　82.0
６. <1579> 日経ブル２　　　　5646　　　 0.6　　　 705.3
７. <2644> ＧＸ半導日株　　　3443　　 -16.7　　　　3947
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　3124　　 -41.6　　　 930.6
９. <1540> 純金信託　　　　　3045　　 -18.5　　　 22135
10. <1542> 純銀信託　　　　　2920　　 -51.0　　　 40550
11. <200A> 野村日半導　　　　2799　　　-9.0　　　　4274
12. <1306> 野村東証指数　　　2457　　　16.9　　　 414.8
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　2414　　　20.1　　　　6551
14. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1750　　　82.9　　　　5572
15. <2243> ＧＸ半導体　　　　1446　　　-3.5　　　　4415
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1406　　 -16.0　　　1889.0
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1206　　 -25.4　　　　4017
18. <1330> 上場日経平均　　　1066　　 -22.9　　　 65900
19. <1489> 日経高配５０　　　1027　　 -15.5　　　　3274
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 993　　 -13.8　　　1972.0
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 855　　 -15.7　　　　 135
22. <1615> 野村東証銀行　　　 816　　　19.1　　　 648.1
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　 747　　　-5.4　　　 65470
24. <1358> 上場日経２倍　　　 692　　 -35.7　　　124600
25. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 650　　 -48.8　　　 74720
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 605　　 -34.0　　　 65560
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　 593　　　-6.9　　　 119.4
28. <2516> 東証グロース　　　 577　　　29.7　　　 653.4
29. <133A> ＧＸ超短米債　　　 564　　 108.9　　　　1069
30. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 564　　 -22.2　　　 405.3
31. <282A> ＧＸ半導１０　　　 558　　 104.4　　　　2327
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 497　　 -60.8　　　 46430
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 481　　 -46.5　　　 842.1
34. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 442　　 -33.3　　　　1075
35. <2036> 金先物Ｗブル　　　 439　　 -53.5　　　191950
36. <1308> 上場東証指数　　　 412　　　-5.9　　　　4098
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 382　　 -25.4　　　　1037
38. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 379　　　33.5　　　　 953
39. <399A> 上場高配５０　　　 377　　 625.0　　　　2165
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 354　　 -43.4　　　　2507
41. <314A> ｉＳゴールド　　　 350　　 -50.7　　　 351.1
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 345　　 -29.9　　　　　84
43. <2033> コスピブル　　　　 345　　 -36.2　　　107800
44. <2016> ｉＦ米債７有　　　 342　　-100.0　　　　1807
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 297　　 -37.7　　　 28740
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 290　　　16.5　　　　2991
47. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 288　　　85.8　　　　9099
48. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 267　　 -47.4　　　 305.3
49. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 257　　 -30.4　　　 83290
50. <1541> 純プラ信託　　　　 239　　 -45.9　　　　9714
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース