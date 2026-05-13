なにわ男子の道枝駿佑（23）が出演する韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」の新テレビCM「numbuzin×道枝駿佑ねえ君は何番？シートマスク」篇があす14日から全国で放映される。

白を基調とした研究所をイメージしたセットで撮影。撮影が始まると、まずは真剣な表情で台本に目を通し、監替と細部まで入念に打ち合わせを重ねた。特に、CMの見どころとなる「ねえ、君は何番？」という問いかけのフレーズでは、視聴者の心にそっと触れるような絶妙な響きを追求し、表情や声のトーンを何度も微調整した。

撮影の目玉である、シートマスクの穴からカメラを覗き込むカットでは、思わぬ苦戦を強いられる場面も。マスクのセット位置と、自身の顔が完璧に収まる角度を模索し、「あー、もう一回お願いします！」と自ら撮り直しを志願。何度も何度も位置を調整しながら、ベストな見え方をストイックに追求した。

一方で、モニターチェック中に見せる優しく微笑む表情や、ふとした瞬間の柔らかな雰囲気には、現場のスタッフも思わず釘付けに。特に「3番」の撮影シーンで、カメラを見つめる圧倒的なビジュアルが映し出されると、スタッフ陣から「かっこいい…」と感嘆の声が漏れる一幕も。自分でも「3番」の表情が一番決まったといい「実際100点か分からないですけど、それほど自信を持って（このCMを）お届けしたいという気持ちもあるので、誠意が伝われば良いなと思っています」と真摯な思いを語った。

照明を跳ね返すほど自ら発光しているかのような、内側から潤いあふれる道枝の”水光肌”は、まさにブランドのコンセプトを体現した。

自身も製品を愛用。「日頃からお世話になっていて…夏は結構紫外線であったりとか、日焼けもすごいすると思うのでパックに頼りながらちゃんとスキンケアをして、日差しにも負けないくらい、幸せなオーラを放ちたい」とこれからの季節もスキンケアを怠らずに過ごしていく。夏に向けておすすめの製品は4番。「ひんやりするので。“今日暑かった”という日とか汗を凄くかいた日とかは、これで涼んでいただいて、スキンケアもできるのでぴったり」と魅力を伝えた。

また、今年自分が誰にも負けないナンバーワンになりたいことについて聞かれると「キラキラオーラ」と回答。「普段アイドルとして活動させていただいているので、誰にも負けたくないですね。そのためには日頃からスキンケアも大事だと思って。スキンケアの力も借りながら、内側から出るオーラとか、そういったオーラがなくなっていかないように、逆に増していくようにパックも使い続けたいですね！」と目を輝かせた。