松村沙友理、りんご姫は13歳も「実年齢は30代なんです」 表現で葛藤する お祝いメッセージは2万通
タレントの横澤夏子（35）、元乃木坂46のさゆりんごこと松村沙友理（33）が13日、都内で行われたauエネルギー＆ライフ新サービス『auでんち』PR発表会にゲストとして参加した。
【写真】かわいい！満面の笑みで決めポーズをする松村沙友理
3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受け入れていた。節約などができる『auでんち』。松村は「まだ、あまりママ友という存在がいない。これ、ママ友を作るためのキーワードにしたい」と笑顔で話していた。
出産に関して、うれしかったお祝いメッセージを話すことに。松村は「う〜ん…。乃木坂のメンバーの中で…」と熟考し、思わず横澤は「ちゃんとメッセージあったよね？」と苦笑いで確認。松村は「2万通ぐらいお祝いメッセージが来たんですよ」と照れ笑いを浮かべた。
それでも松村は「新内眞衣ちゃん」と明かす。「乃木坂のメンバーに出会ったのが10代なので。ややこしい話をしちゃうんですけど（自身の愛称の）りんご姫的には13歳なんですけど、実年齢は30代なんです」と設定に葛藤しながらも「出会ってから15年ぐらい経っている。10代のころを知ってくれているみんなからすると私に子どもが生まれたのが感慨深いみたいで。出産おめでとうムービーを送ってくれました。そういうことはなかなかない。ムービーまで送ってくれて、すごいことをしたのかもしれないと思いました」と笑顔で話していた。
『auでんち』は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代の削減と停電時の備えを同時にするサービスとなる。
【写真】かわいい！満面の笑みで決めポーズをする松村沙友理
3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受け入れていた。節約などができる『auでんち』。松村は「まだ、あまりママ友という存在がいない。これ、ママ友を作るためのキーワードにしたい」と笑顔で話していた。
それでも松村は「新内眞衣ちゃん」と明かす。「乃木坂のメンバーに出会ったのが10代なので。ややこしい話をしちゃうんですけど（自身の愛称の）りんご姫的には13歳なんですけど、実年齢は30代なんです」と設定に葛藤しながらも「出会ってから15年ぐらい経っている。10代のころを知ってくれているみんなからすると私に子どもが生まれたのが感慨深いみたいで。出産おめでとうムービーを送ってくれました。そういうことはなかなかない。ムービーまで送ってくれて、すごいことをしたのかもしれないと思いました」と笑顔で話していた。
『auでんち』は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代の削減と停電時の備えを同時にするサービスとなる。