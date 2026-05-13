◇MLBア・リーグ アストロズ-マリナーズ(日本時間13日、ダイキン・パーク)

アストロズの今井達也投手が、復帰初戦で満塁弾を含む2本の本塁打を浴び、4回6失点で降板しました。

今季、西武からポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を果たした今井投手は、ここまで3登板で1勝0敗、防御率7.27の成績。4月13日には「右腕の疲労」のため、15日間の負傷者リスト入りし、戦線を離脱していました。

この日、およそ１か月ぶりとなる先発マウンドは、初回を三者凡退に抑えるなど順調な立ち上がりをみせましたが、2回には先頭に四球を与えると、5番のアロザレーナ選手にスライダーをレフトスタンドへ運ばれ、先制点を献上します。

さらに2-2の同点でむかえた4回には、連続四死球で無死満塁のピンチを背負うと、8番のカンゾーン選手にまたもやスライダーをとらえられ、ライトスタンドへの満塁弾を浴びます。その後、今井投手は4回を投げきったところで降板。球数80球、被安打5(うち2本塁打)、5四死球、6失点と制球に苦しみました。