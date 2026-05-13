地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。会見中、報道陣に“逆質問”する場面も。「挙手制でどうぞ」と会場を笑いで包み込んだ。

会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。冒頭に坂本のこれまでを振り返るVTRが流れ、シニアデビューの頃の自身の姿に思わず笑顔。中野コーチらのメッセージには目を潤ませ、最後は笑いながらも涙を拭った。

「一言でいえば自身はどんな武器、どんな持ち味のあるスケーターだったか」との質問を受けた坂本は、「武器……」としばらく笑顔で沈黙。悩みに悩んでこう言葉を紡いだ。

「後半のほうですけど、スケートの伸びだったりとか。スケート人生の前のほうはジャンプの迫力だったりが持ち味だし、むしろそれで戦っていくんだと思っていた。シニアに上がって1〜2年目のときはまだジャンプを全部成功させないと勝てない、なんとしてでもジャンプで加点を稼ぐんだという気持ちでやっていた。後半になってきて、だんだんスケーティングを学ぶ機会も増えてきて、伸びだったり、疾走感だったりがだんだん武器になってきた。そこは誰にも負けないところかなと」

それでも明確な答えは出なかったようで「一言で表すと難しいですね……」と小声で呟き、質問者に「なんかいい言葉思い浮かびますか、フフフ」と“逆質問”。報道陣に「挙手制でどうぞ。学校みたいになっちゃった。各々が思う一言で表して下さい。今の前振りがあったうえでの。お任せします」と投げかけ、坂本らしく自ら爆笑で締めた。

引退は今季前に表明したが、考えていたのは22年の北京五輪が終わってから。「『もう4年を目指します』と言ったところで、この4年がラストだなと覚悟していた。自分のなかではそこで腹をくくっていました」と打ち明けた。今後については「将来的にはコーチ業に専念するけれど、自分が動けるうちはアイスショーや教室もやる予定。もっともっとスケートをやってもらえるきっかけになれれば」と展望を語った。



（THE ANSWER編集部）