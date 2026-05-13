地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。

白のジャケット、パンツスタイルで清楚な装いで登壇した坂本は、これまでの歩みや関係者から届いたメッセージのVTRを見て、冒頭から涙。会見のなかでは、ミラン・コルティナ五輪のペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組と同じシーズンで引退となったことについて問われた。

「わりと（引退は）前から聞いていたので、いつニュースに出るかは知らなかったけど、今シーズンで……というのはずっと2人と話していたこと。『ラスト、一緒に頑張ろうね』と」と打ち明けた。

「五輪で個人戦のフリーが終わって集まった時も『やっと、終わった』みたいな感じで言っていた。すごい晴れ晴れとした顔で、まったく悔いなくという感じ。2人らしいなと。会見もテレビで見て、龍一君が泣いているのに笑ってしまった。本当にお疲れさまという気持ちでした」

神戸市内の会見場にはカメラ約30台が並び、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。報道陣には坂本からのメッセージカードも配られ「嬉しい時も悔しい時も、いつも寄り添っていただき、私の雑談にも付き合ってくださり感謝の気持ちでいっぱいです。これまで支えてくださったことに、心よりお礼申し上げます」と記されていた。

4歳でスケートを始めた坂本は2017-18年シーズンにシニアデビュー。全日本選手権で2位に入って18年平昌五輪に出場し、6位入賞を果たした。22年北京五輪では団体で銀、個人で銅メダルを獲得。全日本選手権は21年から5連覇、世界選手権は22年から3連覇と、女子のエースとして日本フィギュア界を牽引した。

引退を表明して臨んだ今年2月のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀メダルを獲得。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権（プラハ）では、女子で3度の浅田真央を上回って日本勢最多4度目となる優勝。有終の美を飾った。今後は指導者の道へ進む意向を明かしている。



（THE ANSWER編集部）