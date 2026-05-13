吉野家、人気トッピング6種類が100円 「トッピング祭」開催【あすから】
吉野家は14日午前11時から28日午後3時まで、全国の店舗で「トッピング祭」を開催する。人気のトッピング6種類を本体価格100円（店内税込110円、テイクアウト税込108円）で提供する期間限定企画となる。
【写真】人気トッピング6種類が100円「トッピング祭」開催
牛丼はもちろん、定食や話題の牛丼・油そばセットなど、さまざまなメニューに合わせて自由に組み合わせられるのが特徴。店内飲食だけでなく、持ち帰りでも利用できる。複数のトッピングを組み合わせることで、自分好みの一杯を楽しめる内容となっている。
今回の「トッピング祭」から販売を開始する新商品が「明太高菜マヨ」だ。シャキシャキとした高菜の食感に、昆布の風味が効いたつぶつぶの明太子、さらにマヨソースのコクを合わせたマイルドな味わいが特徴。牛丼との相性もよく、これまでにない新たな味の広がりを提案する。
また期間中は、「魯肉牛丼」「魯肉黒カレー」を本体価格から48円引きで提供。店内税込608円、テイクアウト税込597円で販売する。なお、一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がある。
【写真】人気トッピング6種類が100円「トッピング祭」開催
牛丼はもちろん、定食や話題の牛丼・油そばセットなど、さまざまなメニューに合わせて自由に組み合わせられるのが特徴。店内飲食だけでなく、持ち帰りでも利用できる。複数のトッピングを組み合わせることで、自分好みの一杯を楽しめる内容となっている。
また期間中は、「魯肉牛丼」「魯肉黒カレー」を本体価格から48円引きで提供。店内税込608円、テイクアウト税込597円で販売する。なお、一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がある。