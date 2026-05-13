【オリコン】M!LK、3週連続1・2位独占＆自身初の2億回超え サカナクション「夜の踊り子」ついに初TOP10【ストリーミング上位動向】
快進撃中のM!LKが、26/5/18付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月4日〜5月10日）で3週連続1・2位独占を果たした。同一アーティストによる3週連続1・2位独占は、25/7/14付のMrs. GREEN APPLE以来、10ヶ月ぶりで今年度初。男性アーティストとしては、Official髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぎ、史上5組目となった。
【グラフ】アーティスト別TOP500総再生数の推移＆ランクイン楽曲数
5週連続・通算6回目の1位は「爆裂愛してる」（週間再生数699.6万回／前週比3.9％減）。グループによる5週連続1位は今年度初となった。前週付で自身最速で1億回を突破した累積再生数は1億744.0万回とした。
わずか6.8万回差で2位（前週2位）は「好きすぎて滅！」（週間再生数692.8万回／前週比2.1％減）。登場28週目で20週連続・通算24回目のTOP5入りを果たした。累積再生数は2億331.5万回となり、自身初の累積2億回突破作品となった。
さらに、8位（前週5位）には新曲の「アイドルパワー」（週間再生数502.1万回／前週比18.6％減）が入り、今週も3曲同時TOP10入りを達成した。同曲は、「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の第1弾。勢いに乗るM!LKは4月〜8月までの5ヶ月間で計5曲のリリースを予定している。
3位（前週4位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数645.3万回／前週比5.5％減）は、2週ぶりにTOP3返り咲き。高水準の再生数をキープし、25/9/29付の初登場から34週連続（24週連続1位を含む）TOP5入り。累積再生数を4億8246.3万回に伸ばした。
4位（前週3位）は、めいちゃんの新曲「電撃」（週間再生数600.4万回／前週比15.0％減）。2週連続でTOP5をキープし、累積再生数は1307.0万回となった。
5位（前週6位）にはMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（週間再生数588.1万回／前週比3.4％増）が入り、25/12/29付以来20週（5ヶ月）ぶり、今年に入って初のTOP5返り咲きとなった。リリースから2年以上が経過してなお、上位を維持する驚異的なロングヒットとなっている同曲は、自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP5入り週数記録」を86週に更新。累積再生数を9億6049.8万回に伸ばした。
続く6位（前週7位）もMrs. GREEN APPLEの「lulu.」（週間再生数533.1万回／前週比5.1％減）。1/26付の初登場から17週連続でTOP10をキープし、累積再生数を13966.0万回に伸ばした。
7位（前週16位）には、サカナクションが14年前にシングルリリースした「夜の踊り子」（2012年8月29日CD発売／2016年10月19日ストリーミング配信開始）が、ついに初TOP10入り。週間再生数は前週比35.4％増の517.7万回を記録し、累積再生を2109.4万回に伸ばした。
同曲は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と合わせたショート動画が韓国から火が付きミーム化。日本では3月下旬頃からじわじわと再生数が増加し、4月25日にボーカルの山口一郎がYouTube配信で話題のダンスを披露したことで加速度をつけて再生数が増加し、海外発のバイラルでついにTOP10入りを果たした。
再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では、5/4付（集計期間：4月20日〜26日）で2位、5/11付（同：4月27日〜5月3日）では1位となっていた。
9位（前週8位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数480.6万回／前週比10.2％減）は、17週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億2599.1万回に伸ばした。
10位（前週13位）のHANA「Blue Jeans」（週間再生数470.4万回／前週比3.3％減）は2週ぶりにTOP10返り咲き。通算41週のTOP10入りで、累積再生数を3億2226.9万回とした。
■back numberランクイン数でミセスに迫る サカナクション総再生数が伸長
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数30曲（前週比±0）、総再生数6357.2万回（前週比1.9％減）と、ともに高水準で安定している。
2位（前週2位）は自身初の5大スタジアムツアーを開催中のback number。ランクイン数が前週比4曲増の29曲となり、Mrs. GREEN APPLEに迫る勢い。それに伴い、総再生数も前週比8.6％増の4218.3万回に伸長した。
3位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2952.4万回（前週比7.1％減）。4位（前週5位）にはM!LKが1ランクアップ。ランクイン数8曲（前週比＋1）、総再生数は2461.2万回（前週比3.6％減）。入れ替わりで5位（前週4位）のBTSはランクイン数16曲（前週比−1）、総再生数は2092.4万回（前週比21.0％減）だった。
サカナクションは前週11位から2ランクアップして9位となり、12週ぶりに総再生数TOP10返り咲き。ランクインした7曲（前週比±0）はすべて前週比増を記録し、総再生数は1465.5万回（前週比15.3％増）と大幅に伸長した。
このほか、新曲「Rondo」が21位に初登場したBE:FIRSTの総再生数が前週比65.2％増の急伸。また、新曲「It's Me」が前週103位→12位に急上昇したILLITは、総再生数が前週比1.8倍に急騰している。
■Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」累積8億回突破 歴代1位記録更新の通算4作目
Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」（2022年5月24日配信開始）の累積再生数が8億75.0万回に達した。累積再生数8億回突破は「青と夏」「ライラック」「ケセラセラ」に続く自身通算4作目となった。
同曲は、「めざまし8」（フジテレビ系）の2022年度テーマソングとして書き下ろした楽曲。MVではキレのあるダンスを披露し話題を集めた。
■平井 大「Stand by me, Stand by you.」累積5億回突破
平井 大「Stand by me, Stand by you.」（2020年9月9日配信開始）の累積再生数が5億75.3万回に達した。自身初の累積再生数5億回突破作品となった。
本作は、2021年2月に結婚式情報サイト「マイナビウエディング」のWEBCM「ふたりの選択に、祝福を。」篇のために書き下ろし。ウエディングソングとしてカップルを中心に支持を集めている。
■平井 大「Slow & Easy」通算3作目の累積2億回突破
平井 大はもう1曲、「Slow & Easy」（2015年4月29日配信開始）の累積再生数が2億38.2万回に達した。累積再生数2億回突破は「Stand by me, Stand by you.」「題名のない今日」に続き、通算3作目となった。
同曲は、「焦らない、のんびり行こうよ」という平井大の「Slow & Easy」なライフスタイル感がたっぷり反映されたアルバム『Slow & Easy』（2015年5月発売）の表題曲としてリリースされた。
■マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」通算2作目の累積4億回突破
マカロニえんぴつの「恋人ごっこ」（2020年2月7日配信開始）の累積再生数が4億121.7万回に達した。累積4億回突破は「なんでもないよ、」に次ぎ、通算2作目となった。
同曲は、“マカロニえんぴつ×Honda”のスペシャルコラボとして実現した「バイクに乗っちゃう？MUSIC FES.」のタイアップソングとしてリリースされた。
■back number「アイラブユー」通算8作目の累積4億回突破
back numberの「アイラブユー」（2022年10月24日配信開始）の累積再生数が4億85.9万回に達した。累積4億回突破は通算8作目となった。
本作は、俳優・福原遥がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』の主題歌として、ボーカルの清水依与吏が書き下ろした。
■桑田佳祐「白い恋人達」自身初の累積2億回超え
桑田佳祐「白い恋人達」（2019年12月20日配信開始）の累積再生数が2億57.4万回に達した。累積2億回は自身初となった。
同曲は、2001年10月にCDシングルとしてリリース。オリコン週間シングルランキング」（2001/11/5付）で1位を獲得し、ソロ名義では自己最高の累積売上123.1万枚を記録している。
■クリープハイプ「栞」自身初の累積2億回超え
クリープハイプ「栞」（2018年8月22日配信開始）の累積再生数が2億4.4万回に達し、自身初の累積2億回突破作品となった。
同曲は、「FM802 × TSUTAYA ACCESS！」キャンペーンソングとして、尾崎世界観（Vo／Gt.）が書き下ろした。
■aespa「Whiplash」自身初の累積2億回突破
aespa「Whiplash」（2024年10月21日配信開始）の累積再生数が2億2.5万回に達した。累積2億回突破は自身初となった。
同曲は、5thミニアルバム『Whiplash』のタイトル曲として2024年10月21日にリリース。パフォーマンス中にメンバーのジゼルの見せ場がある「スーパージゼルタイム」も人気の楽曲で、2025年大みそかに初出場した『NHK紅白歌合戦』でも同曲を披露した。
■RADWIMPS「いいんですか？」通算12作目の累積1億回突破
RADWIMPS「いいんですか？」（2016年5月25日配信開始）の累積再生数が1億41.0万回に達した。累積1億回突破は、「そっけない」「カナタハルカ」「すずめ（feat.十明）」「君と羊と青」「セプテンバーさん」「スパークル（original ver.）」「05410−（ん）」「うるうびと」「me me she」「なんでもないや（movie ver.）」「正解」（※達成順）に次ぎ、通算12作目となった。
同曲は、2006年12月発売の通算4枚目アルバム『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』に収録されたラブソングとして人気の楽曲となっている。
■浜崎あゆみ「M」 自身初の累積1億回突破
浜崎あゆみ「M」（2015年5月21日配信開始）の累積再生数が1億30.7万回に達した。自身初の累積1億回突破作品となった。
同曲は、2000年12月にCDシングルとしてリリース。オリコン週間シングルランキングで2週連続1位（2000/12/25付〜2001/1/1付）を獲得。累積131.9万枚を売り上げている。
■Creepy Nuts「よふかしのうた」通算8作目の累積1億回超え
Creepy Nuts「よふかしのうた」（2018年12月12日配信開始）の累積再生数が1億22.9万回に達した。累積1億回突破は「のびしろ」「Bling-Bang-Bang-Born」「かつて天才だった俺たちへ」「二度寝」「オトノケ- Otonoke」「合法的トビ方ノススメ」「堕天」（※達成順）に次ぎ、通算8作目となった。
本作は、ニッポン放送のラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー』の公式テーマソングとしてリリースされた楽曲。コトヤマ氏が『週刊少年サンデー』で連載していた『よふかしのうた』の由来となった楽曲でもあり、2022年放送のテレビアニメのSeason1ではエンディングテーマともなった。
■嵐「Turning Up」 通算7作目の累積1億回突破
嵐の「Turning Up」（2019年11月3日配信開始）の累積再生数が1億15.1万回に達した。累積1億回突破は「Love so sweet」「Happiness」「カイト」「One Love」「Monster」「A・RA・SHI」（達成順）に次ぎ、通算7作目となった。
同曲は、デビュー20周年記念日の2019年11月3日に配信開始された自身初のデジタルシングル。同年大みそかの『NHK紅白歌合戦』大トリで同曲を歌唱した。
5週連続・通算6回目の1位は「爆裂愛してる」（週間再生数699.6万回／前週比3.9％減）。グループによる5週連続1位は今年度初となった。前週付で自身最速で1億回を突破した累積再生数は1億744.0万回とした。
わずか6.8万回差で2位（前週2位）は「好きすぎて滅！」（週間再生数692.8万回／前週比2.1％減）。登場28週目で20週連続・通算24回目のTOP5入りを果たした。累積再生数は2億331.5万回となり、自身初の累積2億回突破作品となった。
さらに、8位（前週5位）には新曲の「アイドルパワー」（週間再生数502.1万回／前週比18.6％減）が入り、今週も3曲同時TOP10入りを達成した。同曲は、「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の第1弾。勢いに乗るM!LKは4月〜8月までの5ヶ月間で計5曲のリリースを予定している。
3位（前週4位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数645.3万回／前週比5.5％減）は、2週ぶりにTOP3返り咲き。高水準の再生数をキープし、25/9/29付の初登場から34週連続（24週連続1位を含む）TOP5入り。累積再生数を4億8246.3万回に伸ばした。
4位（前週3位）は、めいちゃんの新曲「電撃」（週間再生数600.4万回／前週比15.0％減）。2週連続でTOP5をキープし、累積再生数は1307.0万回となった。
5位（前週6位）にはMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（週間再生数588.1万回／前週比3.4％増）が入り、25/12/29付以来20週（5ヶ月）ぶり、今年に入って初のTOP5返り咲きとなった。リリースから2年以上が経過してなお、上位を維持する驚異的なロングヒットとなっている同曲は、自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP5入り週数記録」を86週に更新。累積再生数を9億6049.8万回に伸ばした。
続く6位（前週7位）もMrs. GREEN APPLEの「lulu.」（週間再生数533.1万回／前週比5.1％減）。1/26付の初登場から17週連続でTOP10をキープし、累積再生数を13966.0万回に伸ばした。
7位（前週16位）には、サカナクションが14年前にシングルリリースした「夜の踊り子」（2012年8月29日CD発売／2016年10月19日ストリーミング配信開始）が、ついに初TOP10入り。週間再生数は前週比35.4％増の517.7万回を記録し、累積再生を2109.4万回に伸ばした。
同曲は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と合わせたショート動画が韓国から火が付きミーム化。日本では3月下旬頃からじわじわと再生数が増加し、4月25日にボーカルの山口一郎がYouTube配信で話題のダンスを披露したことで加速度をつけて再生数が増加し、海外発のバイラルでついにTOP10入りを果たした。
再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では、5/4付（集計期間：4月20日〜26日）で2位、5/11付（同：4月27日〜5月3日）では1位となっていた。
9位（前週8位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数480.6万回／前週比10.2％減）は、17週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億2599.1万回に伸ばした。
10位（前週13位）のHANA「Blue Jeans」（週間再生数470.4万回／前週比3.3％減）は2週ぶりにTOP10返り咲き。通算41週のTOP10入りで、累積再生数を3億2226.9万回とした。
■back numberランクイン数でミセスに迫る サカナクション総再生数が伸長
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数30曲（前週比±0）、総再生数6357.2万回（前週比1.9％減）と、ともに高水準で安定している。
2位（前週2位）は自身初の5大スタジアムツアーを開催中のback number。ランクイン数が前週比4曲増の29曲となり、Mrs. GREEN APPLEに迫る勢い。それに伴い、総再生数も前週比8.6％増の4218.3万回に伸長した。
3位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2952.4万回（前週比7.1％減）。4位（前週5位）にはM!LKが1ランクアップ。ランクイン数8曲（前週比＋1）、総再生数は2461.2万回（前週比3.6％減）。入れ替わりで5位（前週4位）のBTSはランクイン数16曲（前週比−1）、総再生数は2092.4万回（前週比21.0％減）だった。
サカナクションは前週11位から2ランクアップして9位となり、12週ぶりに総再生数TOP10返り咲き。ランクインした7曲（前週比±0）はすべて前週比増を記録し、総再生数は1465.5万回（前週比15.3％増）と大幅に伸長した。
このほか、新曲「Rondo」が21位に初登場したBE:FIRSTの総再生数が前週比65.2％増の急伸。また、新曲「It's Me」が前週103位→12位に急上昇したILLITは、総再生数が前週比1.8倍に急騰している。
■Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」累積8億回突破 歴代1位記録更新の通算4作目
Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」（2022年5月24日配信開始）の累積再生数が8億75.0万回に達した。累積再生数8億回突破は「青と夏」「ライラック」「ケセラセラ」に続く自身通算4作目となった。
同曲は、「めざまし8」（フジテレビ系）の2022年度テーマソングとして書き下ろした楽曲。MVではキレのあるダンスを披露し話題を集めた。
■平井 大「Stand by me, Stand by you.」累積5億回突破
平井 大「Stand by me, Stand by you.」（2020年9月9日配信開始）の累積再生数が5億75.3万回に達した。自身初の累積再生数5億回突破作品となった。
本作は、2021年2月に結婚式情報サイト「マイナビウエディング」のWEBCM「ふたりの選択に、祝福を。」篇のために書き下ろし。ウエディングソングとしてカップルを中心に支持を集めている。
■平井 大「Slow & Easy」通算3作目の累積2億回突破
平井 大はもう1曲、「Slow & Easy」（2015年4月29日配信開始）の累積再生数が2億38.2万回に達した。累積再生数2億回突破は「Stand by me, Stand by you.」「題名のない今日」に続き、通算3作目となった。
同曲は、「焦らない、のんびり行こうよ」という平井大の「Slow & Easy」なライフスタイル感がたっぷり反映されたアルバム『Slow & Easy』（2015年5月発売）の表題曲としてリリースされた。
■マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」通算2作目の累積4億回突破
マカロニえんぴつの「恋人ごっこ」（2020年2月7日配信開始）の累積再生数が4億121.7万回に達した。累積4億回突破は「なんでもないよ、」に次ぎ、通算2作目となった。
同曲は、“マカロニえんぴつ×Honda”のスペシャルコラボとして実現した「バイクに乗っちゃう？MUSIC FES.」のタイアップソングとしてリリースされた。
■back number「アイラブユー」通算8作目の累積4億回突破
back numberの「アイラブユー」（2022年10月24日配信開始）の累積再生数が4億85.9万回に達した。累積4億回突破は通算8作目となった。
本作は、俳優・福原遥がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』の主題歌として、ボーカルの清水依与吏が書き下ろした。
■桑田佳祐「白い恋人達」自身初の累積2億回超え
桑田佳祐「白い恋人達」（2019年12月20日配信開始）の累積再生数が2億57.4万回に達した。累積2億回は自身初となった。
同曲は、2001年10月にCDシングルとしてリリース。オリコン週間シングルランキング」（2001/11/5付）で1位を獲得し、ソロ名義では自己最高の累積売上123.1万枚を記録している。
■クリープハイプ「栞」自身初の累積2億回超え
クリープハイプ「栞」（2018年8月22日配信開始）の累積再生数が2億4.4万回に達し、自身初の累積2億回突破作品となった。
同曲は、「FM802 × TSUTAYA ACCESS！」キャンペーンソングとして、尾崎世界観（Vo／Gt.）が書き下ろした。
■aespa「Whiplash」自身初の累積2億回突破
aespa「Whiplash」（2024年10月21日配信開始）の累積再生数が2億2.5万回に達した。累積2億回突破は自身初となった。
同曲は、5thミニアルバム『Whiplash』のタイトル曲として2024年10月21日にリリース。パフォーマンス中にメンバーのジゼルの見せ場がある「スーパージゼルタイム」も人気の楽曲で、2025年大みそかに初出場した『NHK紅白歌合戦』でも同曲を披露した。
■RADWIMPS「いいんですか？」通算12作目の累積1億回突破
RADWIMPS「いいんですか？」（2016年5月25日配信開始）の累積再生数が1億41.0万回に達した。累積1億回突破は、「そっけない」「カナタハルカ」「すずめ（feat.十明）」「君と羊と青」「セプテンバーさん」「スパークル（original ver.）」「05410−（ん）」「うるうびと」「me me she」「なんでもないや（movie ver.）」「正解」（※達成順）に次ぎ、通算12作目となった。
同曲は、2006年12月発売の通算4枚目アルバム『RADWIMPS 4 〜おかずのごはん〜』に収録されたラブソングとして人気の楽曲となっている。
■浜崎あゆみ「M」 自身初の累積1億回突破
浜崎あゆみ「M」（2015年5月21日配信開始）の累積再生数が1億30.7万回に達した。自身初の累積1億回突破作品となった。
同曲は、2000年12月にCDシングルとしてリリース。オリコン週間シングルランキングで2週連続1位（2000/12/25付〜2001/1/1付）を獲得。累積131.9万枚を売り上げている。
■Creepy Nuts「よふかしのうた」通算8作目の累積1億回超え
Creepy Nuts「よふかしのうた」（2018年12月12日配信開始）の累積再生数が1億22.9万回に達した。累積1億回突破は「のびしろ」「Bling-Bang-Bang-Born」「かつて天才だった俺たちへ」「二度寝」「オトノケ- Otonoke」「合法的トビ方ノススメ」「堕天」（※達成順）に次ぎ、通算8作目となった。
本作は、ニッポン放送のラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー』の公式テーマソングとしてリリースされた楽曲。コトヤマ氏が『週刊少年サンデー』で連載していた『よふかしのうた』の由来となった楽曲でもあり、2022年放送のテレビアニメのSeason1ではエンディングテーマともなった。
■嵐「Turning Up」 通算7作目の累積1億回突破
嵐の「Turning Up」（2019年11月3日配信開始）の累積再生数が1億15.1万回に達した。累積1億回突破は「Love so sweet」「Happiness」「カイト」「One Love」「Monster」「A・RA・SHI」（達成順）に次ぎ、通算7作目となった。
同曲は、デビュー20周年記念日の2019年11月3日に配信開始された自身初のデジタルシングル。同年大みそかの『NHK紅白歌合戦』大トリで同曲を歌唱した。