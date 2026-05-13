松村沙友理、午後3時に1日終了「時間の感覚が変わった」 母親になり生活が一変
タレントの横澤夏子（35）、元乃木坂46のさゆりんごこと松村沙友理（33）が13日、都内で行われたauエネルギー＆ライフ新サービス『auでんち』PR発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】ママになっても…スタイル抜群の松村沙友理
3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受け入れていた。節約などができる『auでんち』。松村は「まだ、あまりママ友という存在がいない。これ、ママ友を作るためのキーワードにしたい」と笑顔で話していた。
出産を経て変化したことを質問されると松村は「めっちゃあります」としながら「1番は時間の感覚が変わった」とする。「前までは友だちと、ご飯を食べようとなって『夜の8時に集合ね』が全然あった。今、20時となったら、お布団の中で寝かしつけまでしている。最近『今日も1日終わりだな』と思うのが15時なんですよ。1日であっという間と15時に思う。なんでも早くなったなと思います。一気に変わりました」としみじみと口にしていた。
『auでんち』は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代の削減と停電時の備えを同時にするサービスとなる。
【全身ショット】ママになっても…スタイル抜群の松村沙友理
3人のママである横澤、今年3月に第1子となる女児の出産を公表した松村。新米ママの松村が「ママりんごで〜す」と自己紹介して子どもを“子りんご”と称すると、横澤は「新しい！」と全て受け入れていた。節約などができる『auでんち』。松村は「まだ、あまりママ友という存在がいない。これ、ママ友を作るためのキーワードにしたい」と笑顔で話していた。
『auでんち』は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代の削減と停電時の備えを同時にするサービスとなる。