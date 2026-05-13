FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、コラボソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリース。また、お互いのデビュー20周年を記念し、東京ガーデンシアターにてツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY'S×いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチま SHOW!!～』を6月20日、21日に開催する。

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両者が作詞作曲に携わった本楽曲は、プライベートでも食事をし合う仲であるファンキー加藤と水野良樹が数年前から温めてきたツーマンライブにあわせて企画したもの。楽しいことばかりではなく苦しい事や悔しい事も数々乗り越えながら、リスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けたファンへの感謝の想いが込められた楽曲だ。今後公開となる歌詞の中には、2組ならではの“隠しワード”やお互いのアーティストとしての歴史を感じられる内容が盛り込まれている。

アレンジは、いきものがかりのデビュー曲「SAKURA」、FUNKY MONKEY BABYSの代表曲「あとひとつ」等の編曲を手がけた、2組にとって縁の深い島田昌典が担当。キャッチーで前向きになれるメロディと吉岡聖恵の伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBYʼSの飾らない真っ直ぐな想いがつまったラップパートといった2組のエッセンスが凝縮されている。

また、本楽曲は5月16日放送のいきものがかりの冠ラジオ番組『いきものがかりのRadio meets』（JFN系列）にてオンエア解禁。オンエアにあわせてジャケット写真の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）