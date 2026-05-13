「えぐイケメン彼氏すぎだろ」赤西仁、“2週間ぶりの彼女”とのツーショット公開「彼女めっちゃ濃ゆい」
元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは5月13日、自身のInstagramを更新。「2週間ぶりの彼女」とつづり、男性とのツーショットを公開しました。
【写真】赤西仁＆彼女？ のツーショット
ファンからは、「えぐイケメン彼氏すぎだろ」「元気そうでよかった!!」「え、カッコ良すぎ」「デート楽しそう」「相変わらず仲良し」「彼女めっちゃ濃ゆい」「もっとカップル写真ください」「仁くんとデート出来るなんてずるい」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】赤西仁＆彼女？ のツーショット
「もっとカップル写真ください」赤西仁さんは「2週間ぶりの彼女」とつづり、写真を1枚載せています。薄暗い室内でテーブルを囲みながら、グラスを手に赤西さんと俳優の山田孝之さんがカメラに向かってポーズを取る様子です。赤西さんは眼鏡姿でベージュのニットを着用、隣にはひげをたくわえた山田さんが。共にリラックスした雰囲気が漂っています。
「彼女と過ごしたクリスマスからはや10年」2025年12月25日には「彼女と過ごしたクリスマスからはや10年 Merry Christmas」と、山田さんとの現在のツーショットと10年前のツーショットを披露していた赤西さん。月日を経て、成熟した大人となった2人の姿を見ることができます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)