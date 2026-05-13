ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Î¸ø±à¤ËÎ©¤ÄàÃí°Õ´ÇÈÄá¤ÎÆâÍÆ¤Ë2.8Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×...¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
ÅÔÆâ¤Î¤È¤¢¤ë¸ø±à¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û´ÇÈÄ¤¬¼¨¤¹à¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆá¤¬60.6ËüÉ½¼¨¡¢2.8Ëü¤¤¤¤¤Í
2026Ç¯4·î15Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡ÖPECKERS_ÃµÄ»²È¡×¡Ê¡÷PeckersBirder¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áð¤à¤é¤ÎÃæ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Î¼Ì¿¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥Ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ø¥Ó¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ö¥Ø¥Ó½ÐË×Ãí°Õ¡ª¡×¤Ê¤É¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ÓÂ¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ãí°Õ½ñ¤¤À¡£
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï4·î21Æü¡¢¤³¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎPECKERS¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¡©
PECKERS¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Ë¤¢¤ëÌî»³ËÌ¡¦Ï»Æ»»³¸ø±à¤Ç¤Î¤³¤È¡£
4·î12Æü¤ÎÄ«¡¢¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ø±àÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±àÏ©¤ÎÏÆ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¡¢Æ°ÊªÂ¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿É½¸½¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊPECKERS¤µ¤ó¡Ë
µ¼Ô¤Ï5·î12Æü¡¢´ÇÈÄ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¶¹»³µÖÎÍ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤Ï2020Ç¯¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
À¸¤Êª¤È¤Î¶¦Â¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
ÀßÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤¬¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÉÔÌÀ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ø¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤Ï²²ÉÂ¤ÊÀ¸¤Êª¡£¿Í´Ö¤ÎÊý¤«¤é»É·ã¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¼¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦·¼È¯¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌîÀ¸¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤Î¶¦Â¸¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤ò¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¸ø±à¡×¤È¤¤¤¦Ìî»³ËÌ¡¦Ï»Æ»»³¸ø±à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±àÆâ¤Ç¼ç¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Ø¥Ó¤Ï¥¢¥ª¥À¥¤¥·¥ç¥¦¡£ÂÎ¤ÏÂç¤¤¤¤¬ÆÇ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èæ³ÓÅª¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤Î¥Ø¥Ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í´Ö¤Ë¤â¥Ø¥Ó¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤´ÇÈÄ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê5·î12ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥ÓŽ»ŽÝ¤âÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡£°µ¤Ìµ¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÍè¤ÆŽ¤¤¤ã¡¼¡ª¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ÎŽ¤»ä¤â·ù¤ä¤·¡×
¡ÖÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±¤¸¡¢Î©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î´ÇÈÄ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¸ÀÍÕ¤È³¨¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ±¤¸Æ°ÊªÆ±»Î¡¢¾ù¤ê¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï
¡Ö¼Ø¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÝ¤¤¡¢´í¸±¤ÊÀ¸¤Êª¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÉÝ¤¬¤ê¤ÇÂç¿Í¤·¤¤À¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢±àÆâ¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤â¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£