◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年5月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。課題の初回を無失点で立ち上がった。

落ち着いたマウンドさばきだった。先頭の李政厚（イ・ジョンフ）をカーブで右飛に打ち取ると、続くアラエスはフルカウントまで粘られたが、最後は97.4マイル（約156.8キロ）直球で中飛。3番・シュミットはスプリットで空振りの3球三振に仕留め、3者凡退で初回を終えた。

前回登板4日（同5日）のアストロズ戦では、初回に2安打1四球と乱れ、今季初暴投もからんで2失点。28球を要するなど、不安定な立ち上がりだった。それでも試合の中で修正を施し、6回5安打3失点で今季6度目のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以内）を記録。味方の援護にも助けられ、今季3勝目をマークした。

この試合まで7試合に登板し、うち3試合で初回に失点。全16失点のうち、6点を初回に失っていた。ジャイアンツとの前回対戦となった今月21日（同22日）もディバース、李政厚（イ・ジョンフ）に適時打を浴びるなど、初回に3点を失っていた。