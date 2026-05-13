【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSとメガハウスは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「HG スコープドッグ 灰色の魔女 デザートカラー（仮）」「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」や、アクションフィギュア「HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」などを展示している。

本製品は、2026年11月20日より公開予定の映画「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」に登場するデザートカラーのスコープドッグを、BANDAI SPIRITSのプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」や、アクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」、メガハウスのプラモデルシリーズ「VA-KIT PLATOON」で、それぞれ商品化するもの。

今回イベント会場にて様々なシリーズで商品化予定の本製品を初展示しており、「HG」「HI-METAL R」「VA-KIT PLATOON」で立体化されたスコープドッグの姿を確認することができる。

また本製品以外にも、アクションフィギュア「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」の商品化決定も発表しており、特徴的なピンク色の「ブルーティッシュドッグ」の姿を確認することができる。

「HG スコープドッグ 灰色の魔女 デザートカラー（仮）」

「HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」

「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」

「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」

(C)サンライズ