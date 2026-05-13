【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「MGSD ウイングガンダムゼロ EW [ストラクチャルコーティング/ブラック]」を展示している。

本製品は、OVA「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」に登場する「ウイングガンダムゼロ EW」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で商品化したもの。2024年11月に発売された「MGSD ウイングガンダムゼロ EW」の特殊カラーリングとなる。

今回イベント会場にて本製品を展示しており、黒色の装甲に、随所に盛り込まれた新技術「ストラクチャルコーティング」のパーツによって虹色のきらめきが映える「MGSD ウイングガンダムゼロ EW」の姿を確認することができる。

なお、本製品はプレミアムバンダイ限定品となっている。

(C)創通・サンライズ

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