プロ野球選手のタレント妻が、引っ越し先でのプライベート姿をアップした。

タレントの森咲智美（３３）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「女の子ごはん＠ｏｎｎａｎｏｋｏ＿ｇｏｈａｎ更新されました」と報告。「みんなに『大阪で子連れならここいいよ〜！』って教えてもらって気になってた『てんしば』へ さらに今回は焼肉屋さんも まさかの二本立て そして娘、女の子ごはん初参加でした」と続け、子どもを抱っこしながら食事をとる姿をアップした。フォロワーは「めっちゃ綺麗」とほれぼれ。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２４年１月１日に、前年の２３年に平沼翔太外野手（２８）と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして２５年８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、現役ドラフトでオリックスへ移籍し、それに伴い２月に家族で大阪に移住した。