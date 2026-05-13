３姉妹の母・横澤夏子、今年３月に第１子出産を発表した新米ママの松村沙友理が１３日、都内で「ａｕでんち」ＰＲ発表会に出席した。

「ａｕでんち」は、ａｕエネルギー＆ライフ株式会社が「ａｕでんき」と蓄電池を組み合わせた新サービス。「家計を管理するものとして、電気代の節約術には目がないので勉強したい」（横澤）、「新米ママ、新米主婦としてお得な情報をゲットしに来た」（松村）と声を弾ませた。

２人は育児に奔走する日々。松村は出産前との変化を「時間の感覚が変わった。２０時集合とか前は普通だったけど、今は布団の中に入って、寝かしつけが終わっている。１日の終わりが１４時、１５時なんですよ。なんでも早くなった」と告白。横澤は「エネルギー補給ができるようになった。保育園から帰る時に公園に寄るのが、私の中で最強ママ。最近は月に１回くらいできるようになった」と成長を明かした。

松村が出産に伴い、”さゆりんご”から”ままりんご”と紹介されることに気がついた横澤は「やだ〜（子どもを）産んだら、ままりんごになるんだ」と驚きの表情。「さゆりんごが赤ちゃんみたいでかわいい」と言われると、松村が「バブー」と声を出し、笑いが起こっていた。