◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、４勝目を狙って本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、初回は３者凡退の好発進を切った。ベンチに戻るとホッとしたように笑顔を見せた。

課題の初回だったが、先頭のイ・ジョンフ（李政厚）は低めのカーブを打たせて右飛。続くアラエスは２球で追い込み、今季最速の９８・０マイル（約１５７・７キロ）もマークして中飛に打ち取った。２死走者なしでシュミットからは空振り三振を奪って３者凡退で抑えた。

この日が８試合目の登板。試合前の時点で３勝２敗、防御率３・０９をマークしていた。前回登板の４日（同５日）の敵地・アストロズ戦では６回５安打３失点。打線の大量援護にも助けられて３勝目（２敗）をつかんだ。試合後には「初回少し力みすぎたかなと思って、そこが一番難しいですけど、いろんなちょうどいい力感を探しながら、少しずつつかんでいきました。（援護は）もちろんすごく助かりました。初回から失点していたので、とにかく気を抜くことなく１イニングずつ集中して投げることを心がけました」と振り返っていた。

前日には佐々木朗希投手（２４）が登板するも６回途中３失点で降板。勝ち負けはつかず。チームは逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。この日は山本が登板し、あす１３日（同１４日）は大谷翔平投手（３１）が先発予定。今季２度目の同一カードに日本人が３戦連続先発となる。

１１試合、５１打席連続ノーアーチと調子が上向かない大谷は、あす１３日（同１４日）に先発予定だが、「１番・指名打者」でスタメン入りしている。