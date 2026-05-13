元ＴＢＳの吉田明世アナウンサーが１２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、ママ友などの付き合いで「女性アナウンサーは嫌われているという気持ちで接するようにしている」と言い、上田晋也を驚かせた。

番組では女性アナウンサーのイメージのアンケートを紹介。「見た目がきれいで華やか」「高学歴で頭がよさそう」という一方、「野球選手と恋愛や結婚しがち」「あざとい」などの声もあった。

吉田は「母になって、子供のお母さんとかと接することがあるが、入口として、女性アナウンサーは嫌われているという気持ちで接するようにしています」とコメント。上田は「女性アナウンサーは好かれている職業だと思ったからなったんじゃないの？」と驚くと、吉田は「私が目指しているときは、好きな職業で何かを伝えるとかというのに楽しさを感じてやったが、いざ自分がなると周りからは厳しい目で見られる職業」と振り返った。

また吉田は「この間、Ｘで見たが『幼稚園とかの謝恩会ででしゃばってくるのは大抵女子アナ』っていうのを見たんです」と言い「確かに仕切り上手、やる気がある方が多いので、そういうイメージがあるんですけど、私はひっそりしたいタイプ。みんながみんな、そうではないというのは言いたい」と訴えていた。