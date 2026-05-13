＜図々しい＞当たり前のように「迎えに来て」と頼むわが子にイライラする！でも一番イラッとするのは？
子どもが学校や習い事、遊びに行く場合、親に「迎えにきて」とお願いすることもあるでしょう。もちろん住んでいる場所や子どもの年齢にもよりますが、その「迎えにきて」にイラッとすることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『子どもに「迎えにきて」と言われると、すごくイライラする。これは私だけ？』
投稿者さんは、子どもから「迎えにきて」と言われることに、とても苛立ちを感じるそう。子どもはいつも通りにお願いをしているのかもしれません。しかし子どもが出かけるたびにお迎えとなると、親も面倒さを感じるのでしょう。子どものお迎えに関してどう感じるかは、ママ次第。他のママたちはどう考えるのでしょうか。
子どもの安全が先
『お迎えに行かないで、子どもに何かあったら取り返しがつかないから。むしろ自分から迎えに行くよ』
『もし何かあったら絶対後悔する。何よりいずれは巣立つし、親に頼れない場面の方が増える。期間限定だよ』
子どもが帰ってくる時間が遅くなると、あたりが暗くなり安全面で心配になってしまいますね。暗い夜道を帰らせるにはあまりにも危険と思えば、迎えに行ってしまう方がママも安心できるのでしょう。子どもに何かあってからでは遅いですから、お迎えは予防策にもなっているようです。
田舎に住んでいるからお迎えは当たり前
『ど田舎だから、迎えに行くのが普通でイライラしないな。むしろドライブして気分転換になる』
住んでいる場所によっては、帰宅する際の交通手段が限られてしまったり、あるいはなくなったりすることもあるでしょう。また家まで距離があると、子どもを歩かせるわけにもいきませんね。さらに人通りが少ない道を子ども1人で帰らせるのは危険ですから、日常的にお迎えに行くことにしているママもいます。ママ自身も気分転換になるなど、お互いにメリットがあるならば、お迎えも苦ではなくなりますね。
お迎えが当たり前だと思っているとイラッとする
『反抗期もあるだろうけれど、迎えにきてもらって当たり前みたいな態度にイライラする。小学生の頃、こっちが心配で送迎していたときは、むしろちゃんと「ありがとう」を言っていたのに。今は自分都合で呼びつけておいて偉そうにしている。腹が立つ』
『当たり前な態度は腹立つかも』
お迎えが日常的になると、それが当然のことのように感じることもあるようです。そのため親が時間を使って迎えに行っても感謝の言葉がなかったり、ちょっと迎えが遅くなると「遅い！」と怒るなど、偉そうにしたりするのかもしれませんね。親からすれば「何様？」と思うような態度になると、さすがにイラッとしてしまいます。
親の都合で迎えに行くことでイライラも解消
『あなたが「迎えに行った方がいい」と思うときだけにすれば？ 時間や天候に応じて、出かけるときに今日は迎えに行くと言っておく。親も忙しいし、子どもの言いなりもどうかと思う』
子どものお迎えでイライラするのは、親が子どもの都合に合わせていると感じるからかもしれません。もちろん子どものことは大切ですが、親にも都合がありますよね。それを無視してお願いされるからこそのイライラと考えると、親の予定に合わせてお迎えをするかどうかを決めておくのもよさそう。帰宅の交通手段がない、夜遅くなってしまうなどの理由は別でしょうが、子どもが出かけるときに、迎えに行けるかどうかを伝えてしまうのも手ですね。迎えに行けないとなれば、子どもも早い時間に帰るようにするなど、対処するのではないでしょうか。
お迎えのイライラはわが子だけではなかった！
『自分の子だけならいい。イラッとするのは「同じ方向だしいいよね？」と乗せてもらう気満々で隣にいるよその子』
『よその子を毎度乗せるのが、本当にイライラする。じゃあ乗せなければいい？ お願いします、乗せてくださいと言われて、無理と言えない私が悪いのね。その子にイライラしているんじゃない、知らんぶりの親にイライラしているだけ』
わが子の「迎えにきて」にイライラする投稿者さんでしたが、もっとママたちをイライラさせることがあるそうです。それはわが子を迎えに行くと、乗せてもらう気満々で一緒に待っている友達。その子も親が迎えにくるならいいのでしょうが、そうでない場合には、迎えに行ったママが送ることになるでしょう。さすがに、わが子の友達を置いていくわけにもいきませんよね。問題は送ってもらうのを当たり前のように思っている子がいることや、子どもを送ってもらっておきながら何も言わない親がいること。そうなると送る側としてはますますイライラしてしまいますね。
もし子どもが友達と出かけるときに、友達が迎えに来てもらうなら、自分も迎えに行くようにした方がよさそうです。そして友達の親に送ってもらったならば、きちんとお礼をするなど、相手の気持ちを考えた対応が必要になってくるのではないでしょうか。